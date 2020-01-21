Заместителю начальника Генштаба ВС России предъявили обвинение в хищении 6,7 млрд рублей

21 января 2020     8
Заместителю начальника Генштаба ВС России предъявили обвинение в хищении 6,7 млрд рублей

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве по двум эпизодам. Следствие полагает, что он причастен хищению 6,7 миллиарда рублей.

«Арсланову предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

На заседании Второго окружного военного суда, который рассматривает жалобу на арест имущества генерал-полковника, руководство Минобороны приняло решение отозвать иск о компенсации ущерба.Минобороны примет решение, заявлять ли новый иск к Арсланову позже. Срок следствия по делу замначальника Генштаба продлили до 6 февраля.

Напомним, что Халил Арсланов занимал должность начальника связи — заместителя начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа по связи, который базируется в Екатеринбурге (позже был преобразован в Центральный военный округ).



Вторник, 21 января 2020 г. 1677

Источник: Портал Информер

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Заместителю начальника Генштаба ВС России предъявили обвинение в хищении 6,7 млрд рублей
Заместителю начальника Генштаба ВС России предъявили обвинение в хищении 6,7 млрд рублей

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