Запуск новых «Комет» на водных маршрутах в Крыму перенесли на год

24 августа 2019     19
Запуск новых «Комет» на водных маршрутах в Крыму перенесли на год

Запуск новых «Комет» – судов на подводных крыльях – на пассажирских маршрутах из Ялты в Евпаторию и обратно не удалось произвести в начально запланированные сроки.

Причиной, почему суда не вышли на воду этим летом, называют санкции – пришлось искать нового поставщика двигателей для строительства второй и третьей «Кометы».

Ожидалось, что в эту навигацию они будут введены в эксплуатацию, но в Министерстве транспорта Крыма заявили, что ввод переносится на следующий год.

Сейчас единственная «Комета», спущенная на воду летом 2018 года, курсирует между Ялтой и Севастополем. В группе компаний «Калашников», на заводе которой – «Вымпел» – она была произведена, объясняют задержку тем, что по итогам первого навигационного сезона судна было принято решение внести изменения в проектную документацию «Комет», в частности провести работы по технико-эксплуатационному усовершенствованию систем автоматического управления движением и навигации, силовой установки.

На это потребовалось дополнительное время, что и увеличило сроки ввода в эксплуатацию двух новых судов.

Первая произведенная «Комета 120М» за свой дебютный навигационный сезон перевезла на 16% больше пассажиров, чем ожидалось – около 23 тысяч. С 1 июня по 18 августа текущего года – уже 27 тысяч пассажиров за 276 рейсов. Среднюю загрузку рейсов оценивают в 85%.

Оператором перевозок выступают подконтрольные заводу «Вымпел» «Морские скоростные пассажирские перевозки». Цена билета варьируется: для взрослых – 500 рублей, в салоне с повышенной комфортностью – 1 тысяча рублей. Детский билет стоит 200 рублей.

Две «Кометы», которые должны были запустить в рейсы в июле 2019 года, сейчас достраивают на базе завода «Южный Севастополь». Об этом заявили в министерстве промышленной политики Крыма. Там же говорят, что на судостроительном заводе «Море» идет подготовка производства еще двух судов, которые планируют передать заказчику в середине 2021 года.

В концерне «Калашников» заявляют, что вторая «Комета» уже в сентябре пройдет швартовые и итоговые испытания: в августе ее транспортировали в Севастополь. Заказчик ожидает получить судно сразу после испытаний. Третью же «Комету» ему должны передать в конце октября. Эти же данные называют в Министерстве промышленной политики региона. Но в этом году новые суда на маршруты между курортными городами полуострова все же не выйдут.

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов считает, что в условиях санкций целесообразно добиваться большей ориентированности на отечественного производителя как самих теплоходов, так отдельных их узлов, а именно двигателей.

«Понятно, что спроектировать, разработать, испытать и ввести в эксплуатацию новую специализированную силовую установку гораздо сложнее, чем спроектировать и построить сам корпус и остальные части теплохода. Однако представляется, что это более перспективная идея, направленная на возрождение российского речного и морского флота», – говорит М. Якимов.

Эксперт напоминает, что основные и инновационные разработки для скоростного речного и морского флота закладывались как раз в научной школе Советского Союза и в последующем производились на заводе «Красное Сормово» в Зеленодольске, где конструктором Ростиславом Алексеевым были разработаны соответствующие технологии.

«Именно там Алексеевым была создана силовая разработка, состоящая из двигателя, все элементы которого сделаны из алюминиевых сплавов, и на то время они являлись самыми легкими двигателями в своем классе мощности», – пояснил М. Якимов.

Источник: Портал Информер

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