«Заражённая тюрьма». Что сейчас происходит на лайнере «Diamond Princess» (ФОТО, ВИДЕО)

С 3 февраля на карантине близ порта Иокогама в Японии находится круизный лайнер Diamond Princess. Менее чем за неделю он превратился в очередной очаг возгорания нового коронавируса из Китая. Сейчас по меньшей мере 175 пассажиров лайнера инфицированы патогеном.

Что известно о круизе Diamond Princess, как лайнер стал «карантинной зоной на воде» – читайте в материале «ИНФОРМЕРа».

Круиз

Лайнер Diamond Princess, который является собственностью британско-американской компании Carnival Corporation, отправился в двухнедельный круиз 21 января. Он отплыл из японского города Иокогама и останавливался в ряде портов Японии, Вьетнама, Тайваня и Гонконга.

На борту судна находилось более 3 700 человек. Из них 2 666 – пассажиры, другие 1 045 – члены экипажа. В том числе 24 россиянина.

Круиз должен был завершиться 3 февраля. Однако перед прибытием в порту Иокогамы судно встретила береговая охрана. У одного из пассажиров, который высадился раньше в Гонконге, обнаружили смертельный коронавирус из Китая.

80-летний мужчина не посещал рынка морепродуктов в Ухане, который считается источником смертоносного заболевания, и не имел контакта с какими-то дикими животными в течение инкубационного периода, что означает, что вирус он, вероятно, подхватил от другого человека.

В Китае мужчина был только в течение “нескольких часов” 10 января.

17 января он вернулся в Токио, а уже через двое суток начал кашлять. На борт круизного лайнера Diamond Princess он сошел 20 января. Однако пробыл на нем недолго. Когда судно по плану остановилось в Гонконге 25 января, мужчина сошел на берег и не вернулся. 30 января он обратился к местным врачам, которые установили, что он болен коронавирусом.

Власти Гонконга сообщили о случае японцам, поэтому Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии 4 февраля поставило роскошное судно на карантин на две недели. Корабль пришвартовался в порту Йокогама – его ожидали 15 машин скорой помощи.

Почти сразу врачи начали проверку 439 лиц, контактировавших с находящимся в Гонконге мужчиной.

10 февраля результаты анализа образцов выявили 135 инфицированных. 12 февраля общее число инфицированных на судне выросла до 175. Сейчас всех пораженных коронавирусом сняли с лайнера и доставили в местные больницы

После обнаружения новых инфицированных Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проведет второй раунд отбора образцов среди тех пассажиров и членов экипажа, кто тесно контактировал с вновь заболевшими лицами и теми, у кого возникли характерные симптомы.

Как живётся пассажирам на лайнере

Ситуация на борту судна в настоящее время является непростой. Согласно распоряжению капитана, объявленного на третий день карантина, пассажиры могут лишь ненадолго покидать каюты, чтобы подышать свежим воздухом – при условии, если будут носить маски и не подходить к людям ближе, чем на один метр.

Еду и напитки пассажирам приносит экипаж – все оставляют возле дверей кают. Свободно передвигаться по судну могут лишь медики, которые осматривают пациентов. Пассажиры развлекаются с помощью чтения книг, просмотра видео и игр на телефоне. Настроения на судне различаются.

По словам французских туристов, теперь «вся наша жизнь происходит в маленьком закрытом пространстве, на судне где полно различных микробов, неужели кто-то думает, что в конечном итоге мы сами здесь не заболеем? У нас нет никаких перспектив остаться здоровыми.»

«Очень тяжело находиться в карантине. Это был шок, когда мы узнали об этом. Это произошло очень быстро. Вы представляете, вы выходите из контекста вечеринок, прогулок, смеха, а вечером, накануне высадки, вы видите, как береговая охрана подходит к лодке, люди в перчатках, в камуфляже, поднимаются на борт. Капитан приказывает всем вернуться в каюты и больше не выходить из них. Там мы ждем до 3-х часов ночи, когда нас проверят».

«Мы не выходим из каюты, размер которой всего 16 квадратных метров, но нам ещё повезло, потому что у нас есть балкон и иллюминатор. Значит, у нас есть возможность проветрит помещение. А в середине корабля есть каюты, которые не имеют ни вентиляции, ни отверстия наружу, люди там находятся в ужасающих условиях. Поэтому в первую очередь им разрешают под присмотром проводить немного времени на свежем воздухе, но этот процесс строго регламентирован. Выпускают небольшими группами в масках, в перчатках и под присмотром японских санитаров. Есть графики выхода, людям дают выходит не больше чем один раз в 2-3 дня, находится они могут только на своей палубе…».

Карантин на лайнерае Diamond Princess породил несколько интернет-сообществ, пассажиры которых формируют группы в WhatsApp и Facebook, чтобы прорваться через изоляцию и обмениваться информацией.

Почти 100 пассажиров присоединились к специальной частной группе в Фейсбуке для тех, кто на борту. Частная группа, созданная двумя австралийскими пассажирами, имеет цель – создать место, чтобы «выпустить пар» и подбодрить друг друга».

Американский пассажир Мэтью Смит выкладывает в Twitter фотографии своих блюд – в основном с восторженными мини-обзорами.

Сотни людей откликнулись на эти посты, в том числе некоторые из его попутчиков.

В дополнение к чат-группам и сообщениям на карантинном корабле также имеется собственный официальный хэштег: #HangInThereDiamondPrincess

Некоторые пассажиры используют хэштегом, чтобы подчеркнуть свою заботу о членах экипажа, которые работают на карантине рискуя заразится вирусом, поставляют еду и чистое постельное белье пассажирам.

Опасения экипажа

Опасения относительно инфицирования сейчас присутствуют не только у пассажиров лайнера, но и его экипажа. Так, в сети распространяется видео, снятое в прошлый четверг одним работником из Индии – Бинай Кумаром Саркара. В нем он рассказывает, каким является карантин на судне для его экипажа.

“Мы сейчас очень напуганы. Мы просим отделить членов экипажа от инфицированных “, – сказал он в видео.

Он отмечает, что люди готовы ждать результаты теста, но, если они будут отрицательными, им должны позволить сойти с корабля.

“Многие люди здесь не больны коронавирус, так почему нас всех здесь удерживают?”, – спросил член экипажа.

Он также отметил, что работников Princess Diamond тестируют на коронавирус только в том случае, если они имеют высокую температуру – более 37,5 градуса по Цельсию.

В свою очередь, компания Princess Cruises пообещала через чрезвычайные обстоятельства на борту возместить расходы на круиз всем своим гостям – включительно со стоимостью авиаперелетов, отелей, наземного транспорта, а также предварительно оплаченных услуг.







Четверг, 13 февраля 2020 г. 744

Источник: Портал Информер