Зарплата в Крыму выросла почти на 9%

Размер средней заработной платы в Республике Крым за первое полугодие 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%. Об этом сообщила пресс-служба Крымстата.
«Средняя начисленная заработная плата по полному кругу организаций Республики Крым в январе-мае 2019 года составила 30,5 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года размер заработной платы увеличился на 9%», – говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее высокие зарплаты у работников сферы финансовой и страховой деятельности, а также предприятий по добыче полезных ископаемых – здесь заработная плата превысила средний в 1,8-1,9 раза.
«Несколько ниже оплачивается труд работников по производству одежды, полиграфической деятельности и копирования, по производству прочих готовых изделий, где размер заработной платы не превысил 61,2% от среднего уровня по экономике Республики Крым», – добавили в пресс-службе.
По данным Центра занятости населения, количество безработных за год сократилось на 13,2%. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6% от численности рабочей силы.
Источник: Портал Информер
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