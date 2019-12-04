Застройка армянского кладбища в Феодосии и бездействие властей стали причиной серьезного конфликта

Громкий скандал в Феодосии – армянское кладбище отдано под застройку

Скандальная ситуация вокруг феодосийской армянской церкви святого Георгия (святого Геворга) зрела давно. Памятник культурного наследия федерального значения, как и ряд других исторических объектов города, постепенно разрушался. Территория вокруг – старое армянское кладбище, превращалась в заброшенный пустырь. Не удивительно, что она приглянулась людям, жадным до феодосийской земли. Место привлекательное – почти центр города.

Архитектурный портал Крыма (https://www.archiportal-crimea.ru/feodosiya/tserkov-svyatogo-georgiya.html) сообщает, что церковь святого Георгия относится к армяно-григорианским культовым строениям XV века. В 2006 году представители религиозной армянской общины планировали осуществить полную реконструкцию церкви святого Георгия, но провели лишь очистные работы. Церковь была занесена в список памятников архитектуры в соответствии с постановлением Совета Министров УССР от 24.08.1963 года №970 и решением Крымского облисполкома от 22.05.1979 года №284. Охранная зона церкви святого Георгия ограничена по улице Нахимова, улице Октябрьской и улице Десантников.

Булыжная мостовая поднимается от улицы Нахимова к улице Десантников

В 2015-2016 годах армянская община Феодосии провела противоаварийные работы и отреставрировала крышу храма, но дальнейшие работы по восстановлению были остановлены – памятники культурного наследия можно только реставрировать, а это очень дорого.

Восстановление кровли на храме

28 марта 2019 года сотрудники Феодосийского музея древностей совместно с общественниками, краеведами города и представителями армянской общины Феодосии посетили три средневековых армянских храма — объекты культурного наследия федерального значения, нуждающиеся в реставрации, в том числе церковь святого Георгия. Директор музея, кандидат исторических наук Александр Родионов, отмечал, что объекты нуждаются в серьезной реставрации, и что музей будет готовить соответствующие запросы в компетентные надзорные ведомства Республики Крым. Александр Родионов в интервью сказал тогда: «На наших глазах разрушается историческое достояние Феодосии».

Этой же весной территория в охранной зоне церкви святого Георгия оказалась огорожена забором и выставлена на продажу. Факт того, что участок находился в охранной зоне, должностных лиц, переоформлявших документы в российском правовом поле, не смутил. Можно было предположить, что если здесь появится какое-либо строение, облик церкви будет испорчен. Вторая проблема — храм находится на несколько метров ниже огороженной территории над ним, на краю обрыва. Строительство может вызвать обрушение склона. По словам местных жителей, при восстановлении периодически падающего забора, им руководил человек, похожий на депутата феодосийского горсовета.

Территория в границах охранной зоны церкви огорожена и продается

Осенью 2019 года началось активное строительство на склоне над храмом, а в конце ноября бульдозер разровнял еще один участок — на территории старого армянского кладбища возле церкви. И что больше всего возмутило феодосийских армян и жителей других национальностей – техника работала в охранной зоне храма, распахивая могилы и склепы.

Так выглядит охранная зона церкви сейчас

Вид с поворота от улицы десантников к улице Октябрьской

На огороженной территории над храмом уже возводится второй этаж новостроя

2 декабря возмущенные представители армянской общины, неравнодушные жители Феодосии, представители ведущих телеканалов собрались возле церкви святого Георгия, на встречу с представителями феодосийских властей. Главы городской администрации Сергея Бовтуненко не было. Приехали его заместитель Максим Алексеенко, который курирует архитектуру и торговые точки, и начальник отдела муниципального контроля Игорь Соколов.

10 часов утра 2-го декабря. Собираются представители армянской диаспоры

Представители армянской общины Феодосии, ее председатель Ашот Габоян, приехавший председатель региональной национальной армянской общины Крыма Георгий Акопян хотели получить от властей вразумительный ответ – как могли власти допустить, чтобы в охранной зоне церкви святого Георгия началось строительство, и кто допустил акт вандализма на территории старого армянского кладбища. Спрашивали, какие шаги будут предприняты для разрешения конфликта.

Максим Алексеенко и Игорь Соколов долго и пространно пытались пояснить факт совершённого преступления, убедить, что все меры для пресечения незаконных действий приняты, но никаких подтверждающих их слова документов ими представлено не было. Люди высказывали своё мнение, что «мы разъедемся, и стройка вновь возобновится».

ВИДЕО: Неудобные вопросы представителям феодосийской администрации

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ВИДЕО: Неубедительные пояснения начальника муниципального контроля Феодосии

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— Власть должна принять меры. Мы в правовом поле остаемся. Обращаемся к власти, но власть как-то не сильно реагирует, — высказался журналистам НТВ один из участников встречи.

— Они (застройщики – прим.) думают, что счас армяне пошумят и разойдутся, а мы будем делать свое дело. Армяне не разойдутся. Нашу землю отдали туркам еще во время Ленина, потом Хрущев рушил наши храмы, а теперь уже историю и память предков хотят уничтожить, — волнуясь, высказывается другой участник. – Это достояние не только армян, а мирового значения.

— Если так пойдет, то и галерею Айвазовского могут вспахать и гостиницу построить.

— А где наш мэр, который подписал эту стройку, — обращается женщина к заместителю Главы администрации Максиму Алексеенко. – И гробницы разрушены.

— Кто подписал, кто дал право?

— Где наш мэр, который подпись поставил? – вновь пытается узнать женщина.

— Я вместо него нахожусь, он сейчас отсутствует в администрации, — отвечает Алексеенко.

— Мы хотим видеть человека в лицо и говорить в глаза. Как он мог?

— Документы разрешительные с подписями можно проверить? – безрезультатно добивается участница встречи.

По словам журналиста НТВ, викарий армян сказал, что к нему приезжал собственник и у него есть документы за подписью комитета по охране культурного наследия.

— Вы их видели? – спрашивает журналист у Максима Алексеенко.

— Мы их еще не видели.

— Охранные зоны памятника есть? – поинтересовался крымский общественник, юрист Александр Талипов.

— Есть.

— Они установлены паспортом?

— Еще пока не установлены.

— Когда не установлены охранные зоны, действуют зоны защиты, согласно ФЗ. 100 метров. До определения охранных зон, — разъясняет Александр Талипов.

— В настоящее время осуществляются мероприятия по отмене ГПЗУ (Государственный паспорт земельного участка) и ведутся переговоры с собственником о передаче участка обратно в муниципальную собственность, – пытается объяснить Алексеенко.

— А что будет с заборами, которые стоят слева? – еще один вопрос журналиста НТВ. – Вы можете быть уверены, что завтра здесь не появится бульдозер?

— Мы будем обеспечивать, — заверил Алексеенко.

К администрации города множество вопросов

Пользуясь случаем, мы поинтересовались у Александра Талипова каковы последствия его обращений по башне Константина.

— На данный момент инициирована проверка в рамках административного расследования по незаконному строительству и размещению трансформаторной подстанции. Выяснилось, что объект возводят в охранной зоне башни Константина. Комитет по охране культурного наследия согласований для начала строительных работ не давал. Я думаю, что должны быть приняты меры, и объект должен быть демонтирован.

— Сейчас общественный резонанс должен привлечь внимание и СМИ, и администрации, — считает Александр Талипов, – чтобы администрация начала работать, инициировала проверку как это всё размещено и если это всё выявится незаконным, а я уверен, что незаконно, они должны подавать иски в суд о сносе этих строений.

Общаясь с представителями администрации и собравшимися, общественник Александр Талипов предложил написать обращение в прокуратуру, с требованием провести проверку в отношении лиц, которые осуществляли строительство, требование провести проверку в отношении администрации, которая выдала разрешение на строительство и ГПЗУ.

— Разрешение на строительство администрация не выдавала, – заявил начальник отдела муниципального контроля Игорь Соколов.

— ГПЗУ выдала?

— ГПЗУ подписала и выдала.

— До 1 января 2018 года администрация должна была сделать паспорт объекта, согласно поручению правительства РФ, и вынести его охранные зоны. «Если бы вы это сделали, вот этой бы стройки не было, — продолжил Александр Талипов, и обратился к собравшимся:

— Надо написать заявление в прокуратуру, чтобы они взяли на контроль проведение проверки, и коллективно его подписать. Представители администрации обязаны запретить сейчас любые строительные работы. Если после запрета строительные работы возобновляются, то на юридическое лицо штраф до миллиона рублей, а на физическое лицо от 100 тысяч. Поэтому надо рублем наказывать, если возобновят строительные работы.

После этого, по предложению настоятеля монастыря Сурб-Хач и викария главы епархии в Крыму, иеромонаха Мхитара Григоряна, все прошли к храму на молитву. Под стенами храма установили зажженные свечи. Участники встречи смогли посетить церковь святого Георгия, увидеть его внутреннее устройство и плачевное состояние. Здесь же собраны находки с окрестной территории, в том числе большая, почти целая, средневековая амфора.

Горят свечи на разрушенных могилах…и у стен храмаВикарий МхитарГригорян собрал армян на молитву

Председатель армянской общины Феодосии Ашот Габоян рассказал, как восстановили кровлю в 2016 году, тем самым удалось спасти храм от разрушения. Но на дальнейшие работы властями был наложен запрет и инициаторы восстановления кровли оштрафованы. Люди возмутились, что за кровлю наказали, а за разрушенные сейчас могилы и склепы нет.

ВИДЕО: Прошлое и настоящее феодосийской армянской церкви святого Георгия

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Много интересного можно услышать от армян о прошлом ФеодосииКогда все разъехались после встречи, полиция взяла территорию на контроль

В этот же день у церкви святого Георгия побывал председатель комитета госсовета РК по охране культурного наследия Николай Волков с целью познакомиться с ситуацией на месте. Им были вручены предписания о приостановке строительных работ. Как написал Николай Волков на своей странице в социальной сети Фейсбук, «Предписание лично вручил строительной компании, которая вела работы. Дубликаты писем отправлены двум собственникам нарушившим закон. Один собственник произвел отсыпку строительного мусора на стены 16 века, ограждающие храм, второй собственник переступил не только через закон, но и перешел все моральные нормы, сравняв с землей древние армянские могилы и склепы бульдозером. В отношении первого и второго субъекта будут приняты все предусмотренные законом меры наказания».

Мнения участников утренней встречи армянской диаспоры с представителями феодосийской администрации.

Депутат феодосийского городского совета Артем Мельниченко:

«У жителей города возникла масса вопросов. На каком основании были выданы документы на строительство частного жилого дома на территории, прилегающей к памятнику культурного наследия — храма святого Георгия? Однако большинство вопросов со стороны представителей общественности было к руководству Администрации города Феодосия, представители которой не дали четких и вразумительных ответов».

Крымский общественник Александр Талипов:

«На днях на территории кладбища были произведены работы по снятию грунта, обнажились могилы, уничтожены артефакты. Прибывшие на место активисты остановили стройку. Сегодня жители заявили, стройки быть не должно! Но каково же было удивление, когда оказалось, что на территории кладбища уже оформлены госакты под жилую застройку, а администрацией Феодосии выданы ГПЗУ.

Представители администрации на встрече имели бледный вид, глава администрации не прибыл, прислал зама Алексеенко и начальника муниципального контроля. Сразу скажу, в вопросах законодательства по охране объектов культурного наследия не разбираются вообще, как в принципе и в других вопросах… Вначале заявили, что выданы предписания, но по какому нарушению затруднились ответить, оказалось никаких предписаний нет. Начальник земельного контроля… не понимает, как действует земельный контроль.

Данная вопиющая ситуация произошла из-за того, что администрация города не выполняет поручение правительства РФ по паспортизации объектов культурного наследия и установке их охранных зон. Вот, например, Артем Мельниченко два года не мог получить ГПЗУ, и получил его на свой участок только через суд, а на армянском кладбище ГПЗУ спокойно выдала администрация города. Также спокойно переоформили собственники госакты, выданные при Украине на российские свидетельства и для надёжности продали участки ещё по разу!

На данный момент написаны обращения во все правоохранительные органы и органы исполнительной власти, ждём реакции и оценки действий чиновников, допустивших этот беспредел».

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Олег Широков

Источник: Крымские новости