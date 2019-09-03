Заткнитесь. Гурзуф мой!

Как нам стало известно из достоверных источников, местные активисты – общественники — подготовили материал, в котором идет речь о самых крупных распилах земли в Крыму за всю историю! Главным действующим лицом которых выступал мэр Гурзуфа Виктор Гамаль.

И вот, когда информация была уже собрана, проанализирована и систематизирована, по странному стечению обстоятельств сгорает помещение со всеми компьютерами, на которых она хранилась ровно за неделю до конца избирательной кампании.

Гамаль человек одиозный даже по меркам девяностых годов. Бывший мэр Гурзуфа, крошечного приморского поселка на десять тысяч жителей, оказался богаче мэра Москвы Юрия Лужкова, который позавидовал его особняку на Мальте за 5 миллионов долларов.

Состояние Гамаля оценивалось примерно в 100 миллионов долларов, его роскошные квартиры и виллы разбросаны по всему миру, а дом неподалеку от Гурзуфа, расположенный с видом с открыток про Крым на Медведь-гору и Адалары, просто поражает своей роскошью.

Участок и дома Гамаля в Гурзуфе

Самое поразительное в этой истории, что этот богатейший человек не создал ни единого предприятия. То есть все миллионы он вложил в свою роскошную жизнь — дома, яхты, пароходы, а вот завода или торгового центра так и не создал. Все это говорит о его профессиональных способностях.

Даже у жены Януковича есть магазины в Севастополе.

Говорят, что именно из-за махинаций с землей Гамаль умудрился стать фигурантом двух уголовных дел и был еще при Украине осужден на 4 года. Казалось бы, на политической карьере был поставлен жирный крест.

Но не тут-то было. В 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, Гамаль вновь решил идти в большую политику. Он предпринял несколько попыток пройти во власть.

Спустя пять лет все-таки зарегистрировался кандидатом в депутаты на выборах в городской совет Ялты.

Но выдвинуться в депутаты — еще не значит победить. Олигарху очень трудно конкурировать с таким молодым перспективным политиком с незапятнанной репутацией как Андрей Тимаков.

Вот и пошли в ход грязные предвыборные технологии и даже криминальные методы воздействия на оппонентов. Сотрудникам штаба Тимакова неоднократно угрожали и пытались запугать — кульминацией этого стал поджог избирательного штаба ночью 30-е августа.

Команде Тимакова недвусмысленно намекают, что их противники готовы идти на любые провокации для достижения главной цели – вернуть Гамаля в политику Крыма.

По словам сотрудников штаба Тимакова, их расследователи смогли раздобыть серьезную информацию на Виктора Гамаля. Штаб готовился разоблачить махинации бывшего мэра. Но случился пожар, работа штаба оказалась парализована.

Для Гамаля возвращение во власть является вопросом жизни и смерти. И дело тут не только в депутатской неприкосновенности, которую дает статус парламентария.

Гамаль всё свое состояние вложил в элитную недвижимость, а это требует постоянного внимания и новых денег. Одна только квартплата сотен квартир по всему миру выливается в кругленькую сумму.

Деньги у Гамаля заканчиваются, ему нужно срочно «зарабатывать» новые. Но единственное, что, по всей вероятности, он умеет – это «зарабатывать» на муниципальной собственности. Поэтому ему кровь из носу нужно во власть, назад к кормушке. И он не остановится ни перед чем на этом пути.

Мотивы Гамаля — снова примнуть к контролю бюджета Гурзуфа и Ялты — могут крыться в миллиардных проектах по реконструкции набережной с застройкой Чеховской бухты яхтенным клубом.

Проект яхтенной Марины – давнее детище Гамаля, пугающее застройкой исторической части Гурзуфа. Вероятно, присутствует и желание имиджевой «реабилитации» с помощью самых внушаемых избирателей пенсионного возраста.

Оппоненты и приспешники Гамаля кулуарно соглашаются в следующем – все кандидаты в 2019 по Гурзуфу, включая судимого экс-голову, не ахти, выбирать не из кого. Кто-то может попытаться выбрать дымовую завесу дерибана земли минувшей украинской эпохи. Кто-то даже отомстить перекрасившимся в 2014 году градоначальникам за разруху в поселке!

Ясно одно – гурзуфцы не надеятся на улучшение жизни в ближайшем будущем.

Источник: Портал Информер