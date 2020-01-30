Захарова назвала давление США на Крым нелепым

30 января 2020     15
Захарова назвала давление США на Крым нелепым

Фото: РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что новые санкции против Крыма, введенные накануне минфином США, показывают бессилие политиков этой страны.

 

«С каждым разом инициированная Вашингтоном попытка давления выглядит все более нелепо. Эти все действия не приносили нужных Вашингтону и Оттаве результатов раньше и не принесут и сейчас.

Никакие санкции не могут остановить железнодорожное сообщение между Крымом и остальной территорией России, как, видимо, об этом мечтают в Соединенных Штатах Америки.

Инициаторы лишь выставляют напоказ собственное бессилие», — отметила Захарова.

 

Официальный представитель МИД также выразила недоумение из-за фокусировки американских санкций на простых жителях Крыма:

 

«И вообще, конечно, дико выглядят и представления вашингтонских и оттавских политиков, которые декларируют примат права, демократии и при этом считают, что граждан нашей страны можно наказать запретами на въезд в США и Канаду. И фокусируют силу удара на жителей Крыма, Севастополя, которые исходя из собственных представлений и, воспользовавшись правовым механизмом, сделали свой выбор (в 2014 году)».

 

Совет Евросоюза по общим вопросам, заседавший 28 января в Брюсселе, принял решение добавить к индивидуальному санкционному списку семь физических лиц, которые способствовали или участвовали в организации региональных выборов в Крыму и Севастополе. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщил «Интерфакс».
 
«Решение принято. Семь человек добавлены к списку в связи с их ролью в выборах в Крыму» , – цитирует собеседника агентство.

В новом санкционном списке оказались председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, врио губернатора Севастополя, спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, сенатор от Севастополя, бывший спикер Заксобрания города Екатерина Алтабаева, руководитель избиркома Севастополя Сергей Даниленко, зампедседателя избиркома Севастополя Лидия Басова и секретарь избирательной комиссии Севастополя Екатерина Пыркова.

 

Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.



Четверг, 30 января 2020 г. 352

Источник: Портал Информер

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