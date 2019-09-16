Зачем Алексей Ярусов коллекционирует мусор возле администрации Гагаринского района Севастополя? (ВИДЕО)

Жители Севастополя сообщили в редакцию «ИНФОРМЕРа» о том, что территория возле администрации Гагаринского района превратилась в зону складирования мусора.

Корреспонденты выехали на место. Вот, что они там увидели.

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В настоящее время «ИНФОРМЕР» задается вопросом: «Зачем глава Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов коллекционирует мусор у администрации?» Ему нравится, когда везде хаос? Мусор настраивает районного главу на работу? Ярусова привлекают перевернутые урны и куча хлама? Глава администрации получает удовольствие от того, что «Чистый город» не справляется со своей работой? Мусор он хранит на чёрный день, может, пригодится?

Ваш вариант ответа вы можете написать в комментариях.





Понедельник, 16 сентября 2019 г. 729

Источник: Портал Информер