Зачем Антон Тицкий идёт в Заксобрание Севастополя?

Глава Ленинского муниципального округа Севастополя Антон Тицкий рассказал “ИНФОРМЕРу”, зачем он идёт в Законодательное собрание.

“По поводу выдвижения в Законодательное собрание скажу следующее: меня поддержали близкие, друзья, коллеги и моя команда. –>

Я иду в местный парламент от главной партии нашей страны – “Единой России”.

Для меня это возможность исправить сложившееся за пять лет положение дел в Севастополе. К сожалению, законодательная база Севастополя оставляет желать лучшего. Многие жители города даже не знают, кто их депутат по мажоритарному округу, кто занимается законотворчеством в нашем городе. –>

Мне бы хотелось изменить устройство местного самоуправления.

К сожалению, органы местного самоуправления выглядят не так, как этого хотели бы видеть как сами депутаты-муниципалы, так и жители. Органы местного самоуправления должны быть наиболее приближены к местному населению, следует более эффективно удовлетворять запросы горожан. Действующий закон о Севастополе, согласно которому определяются полномочия муниципалитетов, не только сильно отстаёт от других регионов, но и, если говорить о федеральном обращении, то он абсолютно неэффективен. Переустройство Законодательного собрания необходимо, а единая команда “Единой России” справится с этой задачей. Уверен, что новый созыв сможет удовлетворять требованиям, которые есть у севастопольцев!”, – отметил Тицкий.