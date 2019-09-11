Зачем в Севастополе общественник Мишин продолжает придумывать проблемы на пустом месте?

Политическая обстановка в Севастополе начала накаляться еще в начале лета, когда стали известны имена большинства кандидатов на должности депутатов Заксобрания города. С того времени различные провокации и желание поднять рейтинги за счет скандалов не угасали. Ко взрослой гонке подключились даже общественники, о которых до этого почти ничего не было слышно. Среди таких — руководитель общественной организации «Дорожный Контроль – Севастополь» Максим Мишин.

Несколько лет он писал у себя на сайте о ПДД и раздавал комментарии относительно различных дорожных ситуаций местным телеканалам и газетам. Однако после того, как Мишина взял «в оборот» экс-спикер Заксобрания Севастополя Алексей Чалый. Олигарх хотел «пропихнуть» общественника, у которого на тот момент был неплохой рейтинг среди населения, на должность депутата нового созыва. А действовать решили через «хайп» вокруг дорожной ситуации в городе.

Так, например, недавно Мишин опубликовал на своем сайте информацию о незаконной парковке в районе аквапарка «Зурбаган», обвинив в противоправных действиях его руководство. В ярких красках расписал, что за то, чтобы оставить автомобиль на огороженной территории, ему предложили заплатить 200 рублей, а чека не дали. К посту прилагалась также информация, что об этой проблеме Мишин якобы толкует вот уже три года.

Только вот за все это время Мишин так и не удосужился разобраться в ситуации вокруг «парковки». Да и зачем, если на этой теме можно много раз «выезжать», повышать рейтинг и количество просмотров у себя на ресурсе и страницах в соцсетях.

Если бы Максиму Мишину было действительно интересно разобраться в проблеме, он непременно бы выяснил, что территория, за которую он борется, является официально арендуемым индивидуальным предпринимателем участком. К аквапарку, к тому же, отношения не имеет.

Кроме того, ИП на законных основаниях может взимать деньги за проезд на собственную территорию. Предприниматель требует оплату именно за проезд на его землю, а не за парковку автомобилей. Имеет право.

Странно, что даже сам Мишин в своем посте, описывая свой визит к арендатору, выразился именно такими словами: «Оператор данной парковки сообщил о плате в 200р за въезд».

Если бы дорожный борец Мишин еще и законодательство перед поездкой изучил, то понял бы, что факт невыдачи товарного чека не нарушает закон. По нормам РФ, индивидуальный предприниматель, самостоятельно осуществляющий деятельность без наемных рабочих, имеет право не выдавать чек. К тому же, заезжать на чужую частную территорию или нет – личное решение каждого автомобилиста.

Возможно, у него был просто какой-то корыстный интерес? По словам очевидца, заставшего визит «Дорожного контроля» на «парковку», между Мишиным и предпринимателем состоялся любопытный диалог.

«Когда общественник этот приехал, начались какие-то разборки. Ну, народ немного начал неподалеку собираться – интересно же. В какой-то момент услышал фразу, мол, «Максим, мы же на прошлой неделе тебе уже деньги отдали. Зачем этот цирк?». Не знаю, что конкретно имел в виду человек, но, думаю, все и так догадались. Вот такой вот дорожный контроль», — сообщил очевидец событий.

Вот так вот некогда робкий борец за соблюдение ПДД в Севастополе незаметно для народа превратился в банального гопника. Под покровительством Алексея Чалого Мишин заметно «оперился». Надо полагать, перспектива стать «большой шишкой» дико льстила общественнику.

В качестве «косточки» покровитель даже подкинул ему должность ведущего на одном из телеканалов и многое другое. О лучшем и мечтать было нельзя, жизнь налаживается, думал Мишин. Только вот партию «Родина», от которой он баллотировался, из-за серьезных нарушений при сборе подписей не допустили к выборам. Интерес Чалого к Мишину тут же утих. Вот и приходится теперь на волне пока еще не угасшей «известности» ездить по различным дорожным объектам и «разводить» предпринимателей.

Фото: Дорожный контроль

Форпост-Севастополь.ru

Источник: Портал Информер