Зачем известный ресторатор полез в канализацию

Сильнейший тропический ливень, обрушившийся на Севастополь в ночь на 7 июня, превратил улицы и дворы города в реки и озера. Затопленными оказались сразу несколько районов города – Казачья бухта, автовокзал, центр Севастополя, проспект Генерала Острякова и садовые товарищества на мысе Фиолент. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Севастополю, в городе было 36 подтопленных объектов. Сотрудники чрезвычайного ведомства на протяжении суток продолжали откачивать воду из подвалов жилых домов. Часть города была обесточена, а в Ленинском районе начался обвал грунта со склона.

Стихия коснулась практически каждого севастопольца. Горожане оказались в безвыходной ситуации.Город оказался неготовым к таким стихийным явлениям. Севастопольцы старались поддержать друг друга в сложившейся ситуации, но не обошлось и без провокаций.

К примеру, некоторые псевдосми, аффилированные с горе-бизнесменом Олегом Николаевым и олигархом Алексеем Чалым, решили «хайпануть» на беде, которая коснулась всего Севастополя.На николаевском сайте «П» утром 7 июня вышла статья под названием: «Инновации от Лебедева: водопровод Фиолент Villagе соединили с канализацией». Автор материала жалуется на…плохую погоду.

Мол, вот ведь незадача, сильнейший ливень затопил Севастополь, и ДАЖЕ комплекс Фиолент Village пострадал, там подтопленными оказались питьевые резервуары, и повредились насосы.

Почему-то команду «П» совершенно не интересовали затопленные частные дома, спасенные неравнодушными гражданами дети, поврежденные автомобили и другие последствия нестандартных для Севастополя погодных условий. По принципу «подлить масла в огонь», подпевалы околополитика Олега Николаева молниеносно «раздобыли» комментарии жителей комплекса, которые, якобы, наблюдали разлив нечистот прямо в резервуары с питьевой водой. Узнать подробности случившегося непосредственно у застройщика, журналисты даже не попытались.

Редакция севастопольского СМИ обратилась за официальным комментарием в ГК «Парангон», которая является застройщиком рекреационного комплекса «Фиолент Villagе». В компании согласились рассказать, как боролись с нештатной ситуацией, а также предложили своими глазами посмотреть на то, как работают очистные сооружения на данный момент. По словам представителя компании, обслуживающей очистные сооружения комплекса «Фиолент Villagе» Бруно Фрея, тропический ливень действительно не пощадил систему. Дождь повредил насосы очистных сооружений и залил резервуары с питьевой водой. Подача воды в дома жильцов была приостановлена. С самого утра пятницы, 7 июня, сотрудниками компании, которая обслуживает очистные комплекса «Фиолент Villagе», были брошены все усилия на устранение проблем, вызванных стихией. Уже ближе к вечеру водоснабжение было восстановлено в полном объеме.

Говорить о том, что фекалиями из канализации затопило насосную электронику, а также о том, что вода в резервуаре смешалась с канализационными стоками, не уточнив у компетентных в этом вопросе людей, как минимум, непрофессионально. По словам специалиста, это невозможно в принципе. Очистные сооружения являются абсолютно герметичными. Вода, которая слилась в стоки и вызвала шквал эмоций у адептов экс-народного мэра Алексея Чалого, действительно была мутной. Но не из-за фекалий, а из-за глины и земли, смытой во время дождевых потоков. Фекальные стоки поступают исключительно в очистные сооружения, и наружу они подымаются только при помощи насоса. «Фекальные стоки с комплекса «Фиолент Villagе» поступают в приемный колодец, а уже оттуда распределяются на две ветки очистных. Здесь установлены две ветки очистных сооружений, одна – на 80 м/куб в сутки, и вторая – на 80 м/куб в сутки. Но сейчас работает только одна ветка. Здесь объем воды, поднимаемый микрорайоном – 35-40 кубов, то есть даже одна ветка загружена всего наполовину. Очистные сооружения представляют собой пять абсолютно герметичных ёмкостей из полипропилена. Внутри очистных сооружений установлены специальные камеры, фильтры и аэраторы, а также разведены специальные бактерии, которые перерабатывают фекальные стоки, преобразуя в чистую воду. Дальше технически чистая вода с помощью насосов перекачивается в пожарную емкость 300 кубов, необходимую для пожаротушения. Эта емкость всегда наполнена чистой технической водой, чтобы в случае пожара ею можно было воспользоваться. В этой же ёмкости установлены насосы, которые перекачивают эту воду на полив растений в микрорайоне. Вот таков цикл», – отмечает представитель компании, обслуживающей очистные сооружения комплекса «Фиолент Villagе» Бруно Фрей. [embedded content] Чтобы убедиться окончательно, уточняем у специалиста еще раз. – Скажите еще раз, как для обывателей, ливень, который прошел в городе 7 июня, не мог спровоцировать самостоятельный подъем нечистот и их выход из резервуара, верно? «Нет. Повторюсь, что емкости очистных сооружений на 100% герметичны. Фекальные стоки поднимаются наружу только при помощи насоса. То есть, пока мы не пришли и не запустили эту систему, ничего происходить не будет. Та вода, которую после ливня могли наблюдать люди, была чистой технической водой», – подытожил Фрей. Николай Галичкин также недоумевает, почему портал «П» преднамеренно и безнаказанно искажает факты. И хотя данная ситуация не нуждается в каких-либо комментариях, ведь последствия стихии многие жители города прочувствовали на себе лично, Галичкин посчитал необходимым прояснить ситуацию, призывая горожан не вестись на провокации карманных СМИ завравшихся чиновников, депутатов и олигархов. Коммерческий директор ГК «Парангон»также недоумевает, почему портал «П» преднамеренно и безнаказанно искажает факты. И хотя данная ситуация не нуждается в каких-либо комментариях, ведь последствия стихии многие жители города прочувствовали на себе лично, Галичкин посчитал необходимым прояснить ситуацию, призывая горожан не вестись на провокации карманных СМИ завравшихся чиновников, депутатов и олигархов. «7 июня в Севастополе, если так можно выразиться, прошел «дождь столетия». Он затронул практически весь город, был залит ряд улиц, нанесены ущербы как жителям, так и в целом инфраструктуре Севастополя. За последнюю неделю некоторые журналисты недостоверно преподносят информацию, которая произошла на нашем комплексе «Фиолент Villagе». Хочется отметить, что наш комплекс, в отличие от большинства других домов и садовых товариществ, оборудован системой очистки канализационных стоков. Практически все представленные комплексы и дома на Фиоленте такой системы не имеют. В связи с этим, к сожалению, та информация, которая сейчас тиражируется в ряде местных СМИ, не совсем корректна. Наш комплекс «Фиолент Villagе» имеет рельефную особенность, а именно, определенный склон. Именно это во время сильного дождя привело к сосредоточению дождевой воды в определенных ложбинах и низменностях. Как раз-таки в этих низменностях и находятся наши очистные сооружения. К сожалению, ливень залил данный механизм. Это привело к экстренной остановке системы. Порталы, аффилированные с так называемой командой Чалого, сообщают о том, что произошел выброс фекалий на поверхность. Это неправда. Система является замкнутой. Нечистоты, поступающие в эту систему, полностью герметичны. То есть фекалии и загрязненная вода не могут выйти из системы. Что произошло на самом деле? Повторюсь, дождевая вода собралась в низменности, это привело к кратковременной остановке системы. Выброса канализации не было», – пояснил Николай Галичкин. [embedded content] Галичкин уверен, что журналисты портала «П», к сожалению, подают недостоверную информацию для дестабилизации ситуации, преследуя цели спонсоров и руководителей их СМИ. Система очистки канализационных очистных сооружений и возобновление подачи воды были налажены уже вечером 7 июня. На данный момент всё оборудование работает в штатном режиме, ведется профилактика системы для качественной и бесперебойной работы в случае новой непредвиденной ситуации. Система очистки канализационных очистных сооружений и возобновление подачи воды были налажены уже вечером 7 июня. На данный момент всё оборудование работает в штатном режиме, ведется профилактика системы для качественной и бесперебойной работы в случае новой непредвиденной ситуации. Для ручных СМИ Чалого и Николаева такая практика является постоянной. «П» и «FP» достаточно часто искажают факты, пытаясь опорочить честь и достоинство честных застройщиков, инвесторов и работодателей. Здесь нет ничего удивительного.