Зачем необходимо Законодательное Собрание? Почему ему нужна Ольга Кальницкая?

8 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Севастополя. Многие естные жители либо вообще ничего об этом не слышали, либо считают это событие малозначительным и не собираются идти на избирательные участки и голосовать. А зря. Давайте разберёмся, что такое Заксобрание, для чего оно необходимо и почему ему нужны такие депутаты, как руководитель Нахимовского отделения КПРФ Ольга Кальницкая.

Всю деятельность депутатов Законодательного Собрания можно условно разделить на два направления. Это решение общегородских вопросов и решение вопросов конкретного избирательного округа. Подробные полномочия ЗС в Уставе города Севастополя.

При голосовании в ЗС побеждает простое большинство.

Ольга Кальницкая – представитель КПРФ, а значит, в случае избрания в ЗС войдёт в состав фракции коммунистов, которые все предыдущие годы сопротивлялись политике, которую проводит «Единая Россия».

Что Ольга Кальницкая намерена делать в Законодательном Собрании в рамках решения общегородских вопросов, если будет избрана депутатом? Вот несколько основных принципов, с которыми она идёт на выборы:

– Депутат должен доносить до своих избирателей информацию о планируемых и уже принятых Законодательным Собранием решениях. Сам факт огласки таких решений создаёт давление на депутатов и способен упредить решения, которые приняты не в интересах народа, а в интересах отдельных депутатов-представителей крупного бизнеса. Совести у единороссов нет, но есть страх перед тем, что об их грязных делишках узнают те, кто их избирал.

– Депутат должен отправлять депутатские запросы по волнующим избирателей темам. Рядовому гражданину порой сложно получить интересующую его информацию и он натыкается на простые отписки, но депутату чиновник вынужден отвечать по существу.

– Снижение тарифов ЖКХ. Законодательное Собрание может регулировать надбавки к тарифам, устанавливаемым Государственной Думой. Кроме того, депутаты могут регулировать тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры. Очевидно, что для развития города и страны, тарифы на коммунальные услуги должны быть снижены не только для населения, но и для бизнеса.

– Снижение платы за проезд в городском общественном транспорте. В соседнем Крыму стоимость составляет 17 рублей. А у нас 20 руб. Что уж говорить о ценах на проезд в сельскую зону?! Все повышения – это лишь вытягивание денег из карманов граждан. Пусть вкладывают в развитие, повышают качество работы и за счёт этого добиваются прибылей. А в перспективе, с частниками, которые диктуют свои требования городу, должно быть покончено.

– Льготный проезд в городском общественном транспорте для школьников, студентов, инвалидов и пенсионеров. Городской общественный транспорт – это социальная сфера. А значит, наиболее социально незащищённые категории граждан должны пользоваться льготами.

– Оплата за нахождение детей в детских садах должна быть снижена. Питание в детских садах и школах должно быть бесплатным. Государство тратит деньги на содержание заключённых, но не желает их тратить на содержание детей. Это неправильно. Не нужно делать из детей источник прибыли.

Это только часть планируемой работы Ольги Кальницкой. Скоро жители Нахимовского района смогут ознакомиться и внести свои предложения в ее предвыборную программу.

Ольга Кальницкая является неравнодушным севастопольцем, она откликается не только на обращения детей войны, пенсионеров Нахимовского района, но и создала и активно развивает молодежный сектор – создав пионерскую организацию. Она активный политик и готова работать в интересах округа, выбивать у городской администрации средства на блага района. Она не боится конфликтов, не связана с местными элитами и финансовыми группами.

Хочется подчеркнуть, что главное, идя на выборы или игнорируя их, поддерживая того или иного кандидата, нужно отчетливо понимать одну вещь: Вы выбираете не только свое будущее, но и определяете судьбу нашего города. Ваш выбор и Ваше право – голосовать. Реализуйте его так, как подсказывают Вам разум и ответственность за будущее.