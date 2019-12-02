Зачем севастопольцев хотят отравить?

Участие в нем приняли заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков, заместитель председателя законодательного собрания Татьяна Лобач, представители крупнейших агропромышленных предприятий региона.

Одним из наиболее важных вопросов, которые обсуждались на заседании, стали предложения по изменениям в статью Водного кодекса РФ, которые позволили бы расширить площади земель сельскохозяйственного назначения за счет участков вдоль рек.

Такие изменениямогут способствовать развитию сельского хозяйства региона, при условии применения для обработки насаждений безопасных агрохимикатов.

На мой взгляд, это нездоровая инициатива, кто за ней стоит – остается только догадываться, но интересы и права жителей города она точно не учитывает.

История вопроса

У этого вопроса, за которым стоит желание некоторых предпринимателей «прихватить русла рек», — долгая история. Если ее замалчивать, то последствия могут оказаться самыми печальными.

Что стоит за нейтральной фразой правительственного сообщения об обработке насаждений безопасными агрохимикатами?

Чуть больше месяца назад на сайте Законодательного Собрания Севастополя появилась информация о том, что председатель местного парламента Владимир Немцев принял участие в заседании региональной рабочей группы Экспертного совета по вопросам анализа правоприменительной практики и совершенствования законодательной деятельности в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.

Встреча в формате «круглого стола» состоялась по инициативе депутата Госдумы Дмитрия Белика, который возглавляет экспертный совет. Совещание, судя по фото пресс-службы Закса, было немногочисленным. Читая это сообщение, я вначале не придал ему значения, подумав, что обычный законодательный зуд, свойственный депутату Д. Белику, непонимание того, о чем идет речь, свойственное депутату В. Немцеву.

Ведь один из вопросов, который они обсуждали, был по реализации норм водного кодекса в части применения пестицидов и агрохимикатов в границах водоохранных зон на территории города федерального значения Севастополь.

Давайте для себя отметим, что законодатели местного и федерального уровней не говорили о неких неведомых безопасных агрохимикатах, а речь шла конкретно о пестицидах.

Пестициды и агрохимикаты не безопасны для человека и могут стать причиной отравлений при их использовании, так как в их состав входят вредные химические вещества: соединения азота, фосфора, калия, мышьяка, меди, серы, хлорорганические соединения, нитро- и хлорпроизвольные фенола, алкалоиды, содержащие никотин.

Чуть позже в своем интервью службе информации «Вести – Севастополь» c депутат Госдумы Дмитрий Белик сообщил:

«… Задача – корректировка Водного кодекса. Сейчас закон не позволяет размещать сады вдоль рек или ручьев в радиусе двухсот метров. Если этот закон оставить так, как он есть, то все сады нужно вырубать, потому что их нельзя обрабатывать пестицидами. А у нас достаточно много садов вдоль устья реки Бельбек и других. (наверное, Белик имел ввиду не вдоль русла, а не устья. Устье — это место впадения реки в море или другую реку, — прим. автора) Это один из простых примеров. Мы будем выходить с законодательной инициативой дать право Севастополю регулировать самим эту охранную зону».

Можно долго рассуждать о том, как прекрасно питались наши предки натуральными продуктами, выращенными без применения какой-либо химии, и уж тем более – пестицидов. Но если вспомнить сравнительно недавнее прошлое, то увидим, что голод был частым гостем в России. И население в том прошлом было намного меньше.

Чтобы получить удовлетворительные по нынешним меркам урожаи — применение удобрений и средств защиты растений обязательно.

Но ведь речь не об этом, а о другом, получить разрешение применять пестициды в охранных зонах рек. Вода в Крыму дефицит — это мы все знаем, поэтому лишний раз напоминаю депутату Белику и его коллегам по цеху, река Бельбек является источником водоснабжения Северной стороны города.

Очень надеюсь, что эта статья заставит депутатов и членов севастопольского правительства одуматься. Поддержка предпринимателей важна, даже если это простое лоббирование чьих-то конкретных интересов, но право людей на безопасную экологию гораздо важнее. Эти понятия даже несопоставимы.

Борис Бритва

Источник: Портал Информер