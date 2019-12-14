Зачем Севприроднадзору очки ночного видения?

3 декабря 2019 года Главное управление природных ресурсов и экологии г. Севастополя (Севприроднадзор) подало заявку в АО «ЕЭТП» на проведение электронного аукциона для приобретения четырёх очков ночного видения на сумму 690 тыс. рублей по цене 172 500 рублей за штуку.





12 декабря электронный аукцион состоялся, в результате чего Севприроднадзор стал счастливым обладателем приборов ночного видения.

Слегка подивились столь экзотической закупке. Но поскольку в очках ночного видения смыслим примерно так же, как мартышка из общеизвестной басни, заглянули в несколько интернет-магазинов.

Цены на такие очки колеблются от 30 до 180 тысяч рублей. Самые «навороченные» – очки ночного видения Yukon NV/G-14, не имеющие аналогов на территории СНГ (170-180 тыс. руб.).

Как указано в аннотации, они предназначены для работы в условиях низкой ночной освещённости или в полной темноте, применяются для наблюдения и ориентирования на открытой местности или внутри замкнутого пространства, для наведения оружия на цель во время охоты, при проведении спасательных операций или во время спортивной стрельбы. Фокусировка такая, что позволяет выполнять в очках даже мелкую ручную работу. Внутренние полости заполнены под давлением осушенным азотом, что препятствует запотеванию оптических поверхностей изнутри при значительных перепадах температуры. Коллиматорные прицелы, герметичный водонепроницаемый корпус, эргономическая шлем-маска, инфракрасная подсветка, система автоматической регулировки яркости… И ещё масса достоинств.

Скорее всего, большинству наших читателей не очень интересны преимущества этих очков. Но мы специально дали подробное описание, предполагая, что сообразно цене Севприроднадзор приобрёл нечто подобное.

На сайте Главного управления природных ресурсов и экологии г. Севастополя обозначена сфера деятельности этой структуры исполнительной власти, подчиненной заместителю губернатора В. Базарову. В основном, это государственный экологический надзор и профилактика нарушений обязательных требований.

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год предусматривает проверку 3 предприятий: ООО «Гостиница Севастополь», ООО «Царь хлеб», АО «Севастопольский завод напитков». Вряд ли есть необходимость проверять эти предприятия с помощью приборов ночного видения.

Правда, в управлении есть отделы особо охраняемых природных территорий, животного мира и охотничьего хозяйства, лесного хозяйства и даже охотничьего надзора.

Хотя трудно представить специалистов управления, отслеживающих в «ночном дозоре» нарушителей природоохранного законодательства или пересчитывающих представителей фауны, ведущих ночной образ жизни.

Не исключено, что таким образом Севприродназор расстарался для ГАУ «Севастопольский лесхоз», учредителем которого является Правительство города в лице Главного управления природных ресурсов и экологии.

Ведь именно в задачи лесхоза входит сохранение биологического разнообразия и природного наследия севастопольских лесов. С этой целью ГАУ «Севастопольский лесхоз» обслуживает территорию пяти лесничеств – Севастопольского, Терновского, Мекензиевского, Орлиновского и Чернореченского.

Возможно, для четырёх из пяти лесничеств и закуплены очки ночного видения, чтобы лесники с их помощью отлавливали ночных разбойников и считали кабанов, зайцев и другую живность.

Но почему этой закупкой занялся Севприроднадзор? ГАУ «Севастопольский лесхоз” вполне способно самостоятельно обеспечить собственные нужды, что и делает, как видно на сайте госзакупок. В этом году лесхоз закупил трактор, машину для очистки семян, грейдер, машину повышенной проходимости, культиватор, пожарную мотопомпу, лесопосадочную машину.

И второй вопрос: зачем такие дорогущие очки приобрели? Есть попроще, но вполне отвечающие своим целям и за 30 тысяч, и даже за 26 тысяч рублей.

Специалистам, конечно, виднее, тем более, что одним из заместителей начальника главного управления является начальник управления особо охраняемых природных территорий, животного мира, лесного и охотничьего хозяйства Виталий Леготкин, в своё время возглавлявший Удмуртское республиканское общество охотников и рыболовов.

Как следует из документации, ответственный за заключение контракта – заместитель начальника Главного управления – начальник государственной экологической инспекции Вадим Писляк. Он же был председателем аукционной комиссии по определению поставщика, которым стало ООО «ДЕЛЬТАФОРТ» из Ростова-на Дону с уставным капиталом 10 тыс. руб.

Государственный контракт на поставку очков ночного видения подписан и. о. начальника Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлией Гавриловой, назначенной на эту должность распоряжением Губернатора города Севастополя от 25.11.2019 года.

Мораль сего повествования проста: лучше бы Правительство Севастополя экономило на очках, а не на новогодних подарках детям из многодетных семей, сиротам, инвалидам. Такую экономию севастопольцы бы поняли, потому что это – по-человечески…

Источник: Портал Информер