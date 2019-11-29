Зачем у жителей Севастополя в центре города брали биоматериалы? (ВИДЕО)

28 ноября на площади Нахимова, в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», было организовано бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Каждый желающий мог пройти экспресс-тестирование с 9 до 17 часов. Диагностика по слюне позволяла быстро и безболезненно обследоваться и получить результат в короткие сроки – в течение пяти минут.

«В среднем за один день экспресс-тестирование проходят 200 человек. По статистике, вирус иммунодефицита выявляют у одного-двоих. Если анализ показывает положительный ВИЧ-статус, пациента направляют в городской СПИД-центр, где ещё раз полностью обследуют и при подтверждении ВИЧ-инфекции ставят на учет, назначают лечение», – говорила ранее заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением СПИД-центра городской инфекционной больницы Елена Вербенец.

По её словам, в этом году была проведена диагностика не по крови, а слюне. Всего приняли участие 200 человек.

Как проходило экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в центре Севастополя — предлагаем посмотреть видео «ИНФОРМЕРа».

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Стоит отметить, что С 2016 года такие акции проводят дважды: в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом и Дня памяти жертв этого заболевания.

С 2017 года в городе активизирована работа с пациентами, имеющими низкую приверженность к антиретровирусной терапии. Внедрена программа «Школа пациента», успешно реализованы проекты с привлечением некоммерческих социально ориентированных организаций по сопровождению пациентов с низкой приверженностью к лечению и пациентов из уязвимых групп.

В инфекционной больнице напоминают, что бесплатно и быстро обследоваться можно не только в рамках акции – анализ доступен ежедневно в городском СПИД-центре на улице Коммунистическая, 40 и в «Центре крови» на улице Адмирала Октябрьского, 19.

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Пятница, 29 ноября 2019 г. 122

Источник: Портал Информер