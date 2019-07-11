Зачем Чалый втюхивает нам всем билет на «Титаник» со своими проблемами?

Бойтесь своих желаний, они могут и исполниться, – говаривали наши предки, и были сто раз правы. Почти все желания последнего времени Алексея Чалого исполнились. Он обрел популярность, не слишком напрягаясь, провел своих людей в Законодательное собрание Севастополя, добился всевозможных преференций для собственного бизнеса, явственно играет мускулами в вопросе “выборов” губернаторов…

Неисполненным осталось желание – стать этим самым губернатором. В психологии есть понятие “гештальт”. Это – некая целостная структура на поле взаимодействия среды и человека, охватывающая промежуток между возникновением потребности и ее удовлетворением. В идеале цикл гештальта выглядит так:

Возникновение потребности (хочется пить).- Поиск возможности ее удовлетворить, оценка осуществимости этой возможности (ищем воду). Удовлетворение (пьем). Выход из контакта (жажда утолена – ставим пустой стакан на стол).

В результате такого цикла гештальт завершается. Процесс возникновения и завершения гештальта может занять секунду, минуту, часы, годы или всю жизнь. Но внешние или внутренние события могут помешать этому процессу. Цикл остановится на какой-то фазе, произойдет разрыв границы контакта и возникнет незавершенная ситуация. Самое страшное, что незавершенный гештальт может стать многотонным сизифовым камнем ощущения вины перед умершим родственником или картонной папочкой несдержанного по мелочи обещания.

Суть остается одинаковой – прошлое мешает реализовываться настоящему.

Как вы думаете, сколько раз Чалый прокручивал в голове ту ситуацию, когда собственноручно рубанул свой гештальт, отказавшись от губернаторского кресла добровольно. Скорее всего, от страха перед ответственностью, страха превратиться из “народного мэра”, всеобщего любимца и почти икону, в непопулярного чиновника, погрязнувшего в проблемах города, не способного “услышать каждого” и так далее. Тогда, в далёком 2014 году, отказ от должности виделся Чалому мудрым тактическим ходом: отойду в сторону, посмотрю, вернусь, если призовут на царство или вмешаюсь, если, что-то пойдет не по плану… И тут в дело вмешалась психология. Гештальт оказался незавершенным. Не все желания исполнились. Точнее все, кроме одного.

Но самый главный просчёт Чалого – именно конфликт с Овсянниковым. Причем конфликт по принципу “два медведя в одной берлоге жить не будут.

Никогда и нигде конфликт ветвей власти не шел на пользу ни региону, ни людям. Рано или поздно в него вмешивалась “третья сила” и подминала “драчунов” под себя. В нашем случае такой силой может стать Президент. И, поверьте, даже если Овсянникова и уберут из Севастополя, то теперь уж точно только вместе с Чалым (номер с Меняйло уже не пройдёт). Вывод, напрашивающийся сам собой, надо забыть старые обиды во имя общей работы. Увы, амбиции Чалого не дают пока этого сделать. Алексей Михайлович верит в свою харизму. И это тоже его проблема. Как его свитер в Колонном зале. Да, он понимает в психологии (про гештальт, уверен, согласится). Тогда должен отдавать отчет и в результате того самого митинга 23 февраля, точнее, в той части, как именно был достигнут результат скандирования «Чалый-Чалый». Кто знал в городе этого бизнесмена? Кто из собравшихся на площади Нахимова вообще представлял себе, кто это такой? В психологии есть такое понятие, как автосинхронизация. Суть такова – если в какой-то общности 5% процентов совершают одновременно определенное действие – остальное большинство начинает повторять. Теория так же может называться ДОТУ – «Достаточно общая теория управления». Ещё это дело называют «Законом пяти процентов».Итак, для достижения эффекта, на площади в первых рядах стоял весь состав “Тавриды-электрик” (которые очень даже понимали и знали, кто такой Чалый). Этим людям было поручено по отмашке ведущего митинга начинать скандировать фамилию хозяина. Итог – площадь подхватила имя “мессии” (и как после этого назвать психологию лженаукой?). Тогда на площади Нахимова собралось порядка 30 000 человек. Одной тысячи работников “Тавриды” было достаточно. Это уже потом митинг стали называть “пятидесятитысячным”, в том числе, чтобы скрыть механизм “воззвания на царство”. Ещё одна проблема Чалого – история с голосованием. Идти от “Единой России” и наплевать на “Единую Россию”. Нелогично? Ну да, вроде как непонятно, как группа депутатов от “ЕР” прокинет кандидата от этой партии в угоду КПРФ или ЛДПР. Необъяснимо. Но ситуацию поясняет факт: Чалый не является членом этой партии. А на какие коврижки в виде “губернаторства” он вообще рассчитывает? На имидже Че Гевары далеко не уедешь, да и миллионы (спросите у Ходорковского) жизни не слишком помогают. Нужна точка опоры. И Алексей Чалый сознательно собирается её выбить из-под своих ног. Напоминает политическое самоубийство.

Позвольте, а город и горожане здесь причем? Почему севастопольцы становятся заложниками самодурства одного политика, заигравшегося “психолога” с кучей комплексов.Зачем Чалый втюхивает нам всем билет на свой “Титаник”? Да у этого корабля было красивое и известное плавание. Но недолгое и трагичное. Феликс Краев Идет загрузка…

Источник: Портал Информер