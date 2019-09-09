За кого пролосовали Путин и Собянин неизвестно, но на выборах победили оппозиция

В округах, где 8 сентября прошли выборы депутатов Московской городской думы (Мосгордумы), и где голосовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, победили кандидаты от партий КПРФ и “Яблоко”.

Напомним, что Владимир Путин по традиции проголосовал по месту прописки, на избирательном участке в Российской академии наук (избирательный участок №2151).

Он относится к 37-му округу, на котором с большим отрывом одержал победу кандидат от КПРФ, 78-летний актер, режиссёр и сценарист Николай Губенко – он набрал 58,29% голосов.

Сергей Собянин голосовал на участке, который относится к 43-му избирательному округу.

Здесь победу одержал член “Яблока”, 56-летний Сергей Митрохин, получивший по итогам обработки всех протоколов 44,70% голосов.





Понедельник, 9 сентября 2019 г. 2

Источник: Портал Информер