За кого севастопольцам точно не следует голосовать

Алексей Чалый, на выходных в очередной раз заявивший об окончательном уходе из политики, уже в понедельник снова нарушил свое же обещание.

На страницах аффилированных с ним СМИ, он призвал севастопольцев проголосовать за кандидата-самовыдвиженца Александра Кулагина.

“В ситуации политического мира оптимальной управленческой конфигурацией, на мой взгляд, является избрание Александра Андреевича Кулагина”, – заявил Чалый.

Бессмысленно спрашивать у господина Чалого, что он имел в виду под фразой “В ситуации политического мира оптимальной управленческой конфигурацией”.

Смысл ее, пожалуй, понятен только Чалому…

Но далее следует ещё более странное заявление Чалого.

“При этом я окажу ему необходимую поддержку в решении проблем жителей Северной стороны, в том числе в выполнении проектов, которые сложно реализовать в рамках бюджета”, – поведал севастопольцам Чалый.

Возникает закономерный вопрос: о каких проектах говорит Чалый?

Напомним, что еще в августе 2014 года, Чалый уже поведал о своей программе под названием “24 шага к Третьему возрождению Севастополя”.

Среди пунктов этой программы были и те, которые непосредственно относятся к Северной стороне. И все они не были выполнены!

Впрочем, как и те пункты программы, которые относятся к Южной стороне Севастополя.

Какая гарантия того, что на сей раз Чалый и его верный (точнее, “неверный”) сподвижник Кулагин выполнят новые обещания?

Впрочем, на это у Чалого существует хорошая отговорка. Оказывается, вместе с Кулагиным “несколько таких проектов уже подготовлено, однако их реализовать их не было возможности из-за деструктивной позиции правительства Севастополя”.

Допустим, господин Овсянников, из-за своей деструктивной позиции, мешал реализовывать проекты Чалого на Северной стороне.

Но что мешало Чалому обратиться к общественности, рассказать об этих проектах и таким образом, надавив на правительство Севастополя через общественное мнение, добиться реализации этих проектов?

А мешало только одно. Никаких проектов, кроме пустой болтовни у Чалого просто нет. За все пять лет, своего пребывания у власти, ни Чалый, ни члены его команды, не реализовали ни одного проекта, направленного на развитие Севастополя.

И во всем этом виновато проклятое прошлое в лице экс-губернаторов Меняйло и Овсянникова. Ведь, именно эти люди ставили палки в колеса команде Чалого, мешая им реализовывать новые проекты, направленные на развитие и процветание Севастополя.

Но что мешало Кулагину просто работать на благо своих избирателей?

Вспомним, пресловутую историю с ремонтом дороги по улице Симонок. На оной реконструкции, Кулагин появился всего лишь один раз, осенью прошлого года, бодро отрапортовал, что работы идут по плану и исчез в неизвестном направлении.

Что было потом, хорошо известно всем жителям Северной стороны. Равно как и то, за пять лет своей работы, а точнее имитации оной, Кулагин ровным счетом ничего не сделал для жителей Северной стороны, то есть того округа, на котором он и стал депутатом с подачи Чалого.

Неудивительно, что по данным закрытых опросов, лишь 15% избирателей Северной стороны, смогли ответить на вопрос, кто такой Кулагин. Голосовать же за оного персонажа, намерены, менее чем 3% жителей Северной стороны.

Ныне, Чалый пытается в очередной раз подсунуть жителям Северной стороны, депутата “второй свежести”.

Но даже верные сторонники Чалого, не хотят голосовать за Кулагина, о чем и пишут в своих комментариях на аффилированных с Чалым СМИ.

То что, Кулагин проиграет выборы и проиграет их с треском, понятно даже самому Кулагину.

Интересно другое.

В своем интервью секретарь севастопольского отделения «Единой России» Дмитрий Саблин заявил, что ему комфортно работать с Чалым.

“У нас (в ЕР) есть Екатерина Алтабаева, Михаил Чалый. Мне комфортно идти вместе с ними в одном строю и работать. Самое главное, чтобы строй был один”, — сказал Дмитрий Саблин.

Хотелось бы напомнить, уважаемому секретарю, что по 8-му избирательному округу идет кандидат от “Единой России” Михаил Брицын, кандидатура которого утверждена не только конференцией партии, но и лично Саблиным.

И если Алексей Чалый агитирует голосовать за Кулагина, то автоматически он и агитирует голосовать против Брицына

А раз так, то о каком “едином строе” может идти речь? Налицо не единый строй, а наоборот, разброд и шатание. И это менее чем за полтора месяца до выборов.