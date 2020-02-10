За минувшие выходные в пункты обогрева обратились более 100 севастопольцев

В пятницу 7 февраля в связи с ухудшением погодных условий, во всех районах города были развернуты пункты обогрева. Это палатки, оснащенные необходимым оборудованием и тепловыми пушками. В каждой из них дежурил соцработник и медперсонал. Рядом были установлены биотуалеты. За это время пункты обогрева посетили 103 человека. Об этом сообщил заместитель директора Департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Сергей Лысак.

«Все, кого непогода застала на улице, могли посетить пункты обогрева. Здесь можно было укрыться от холода и осадков, выпить чай. Пункты работали в круглосуточном режиме. Сюда жители города обращались по разным вопросам: кто-то согреться, кому-то нужно было зарядить телефон, получить теплую одежду, некоторым потребовалась неотложная медицинская помощь: три человека были доставлены в больницу. Из общего числа обратившихся 11 — лица без определенного места жительства», — сказал заместитель директора профильного ведомства.

По словам Сергея Лысак, сегодня в Севастополе погода улучшилась и пункты обогрева были демонтированы.

«По прогнозу погоды с сегодняшнего дня в городе наблюдается потепление, поэтому была дана команда свернуть пункты обогрева. Однако, если погода вновь ухудшиться, они незамедлительно будут развернуты в тех же местах, что и ранее», — подытожил Сергей Лысак.







Понедельник, 10 февраля 2020 г. 114

Источник: Портал Информер