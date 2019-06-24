За неделю в Севастополе утонули пять человек

24 июня 2019     14
За неделю в Севастополе утонули пять человек

За неделю в Севастополе на водных объектах погибли пять человек.

Из них четверо – в не оборудованных для купания местах. 

Об этом сообщил 24 июня на аппаратном совещании в правительстве города начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности города Александр Веселков.

«Один случай – с катамарана в районе причала Антарес прыгнул гражданин Севастополя 1952 года рождения. Видимо, резкое переохлаждение. Проводятся следственные мероприятия. Один случай – в бухте Омега. На пляже был обнаружен труп жительницы Севастополя 1952 года рождения. Предварительно причина смерти – утопление. Тоже ведутся следственные мероприятия, причины будут установлены позже. И 23 июня – мужчина 60-65 лет в районе памятника Затопленным кораблям, в трёхстах метрах от него, там запрещённое для купания место. И ещё мужчина – 60-65 лет – в бухте Казачья», – рассказал Веселков.

Источник: Портал Информер

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