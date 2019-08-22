За полгода в России произошло около 3 тысяч ДТП по вине водителей автобусов

С начала этого года из-за нарушений ПДД водителями автобусов произошло 2955 ДТП, в которых погибли 120 человек, а пострадали более 4,5 тыс. Об этом сообщает ГИБДД.

Также отмечается, что количество таких ДТП за аналогичный период прошлого года составило более 3 тыс., в которых погибли 117 человек, а пострадали более 4,7 тыс.

В материалах ГИБДД РФ говорится, что с начала этого года из числа автоаварий, произошедших по вине водителей автобусов, 35 были совершены в состоянии опьянения, еще 1,1 тыс. произошли с водителями, чей автотранспорт находился в собственности физических лиц.

По данным ГИБДД, основными видами ДТП по вине водителей автобусов и маршруток являются падения пассажиров, столкновения, наезды на пешеходов.

В половине случаев причиной столкновений – несоблюдение дистанции, а способствующим условием – борьба конкурентов за клиента на маршруте.





Четверг, 22 августа 2019 г. 8

Источник: Портал Информер