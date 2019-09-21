За полгода Крым заработал почти 200 млн рублей

21 сентября 2019     8
За полгода Крым заработал почти 200 млн рублей

Запервое полугодие 2019 года бюджет Крыма пополнился почти на 200 млн рублей от сдачи в аренду республиканского имущества.

Министерство имущества РК сообщает, эта сумма на 22 млн рублей превышает плановые показатели.

«От сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений, а также от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ, за исключением земельных участков, министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым за первое полугодие 2019 года пополнило бюджет РК на 198 554 388,33 рублей. Эта сумма на 21 982 295,33 рублей превышает плановые показатели и составляет выполнение плана за указанный период на 112,44%», – отметили в министерстве.

Ранее вице-премьер республики — министр финансов Крыма Ирина Кивико говорила, что  собственные доходы РК с начала 2019 года составили 29 млрд рублей. Этот показатель на 14,6%, или почти на 3,7 млрд рублей превышает прошлогодний.

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили более 11,8 млрд рублей (на 819 млн больше, чем в 2018 году). Налог на прибыль организаций за восемь месяцев составил более 5,4 млрд рублей.


Суббота, 21 сентября 2019 г. 2252

Источник: Портал Информер

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