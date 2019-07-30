За последние полгода зарегистрировано десятки смертей россиян, приезжавших на отдых в турецкую Анталью

За последние полгода зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, приезжавших на отдых в турецкую Анталью. Об этом сообщил генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза.

«Наши граждане перед поездкой не всегда готовы трезво оценивать состояние своего здоровья, не следуют рекомендациям врачей. Это касается пожилых людей и тех, кто имеют хронические заболевания… В этом году количество летальных исходов исчисляется десятками», — заявил Рогоза.

По его словам, многие туристы из России часто злоупотребляют спиртными напитками. В связи с этим каждый год фиксируется множество инфарктов, инсультов и сердечных приступов.





Вторник, 30 июля 2019 г. 557

Источник: Портал Информер