За прошедшую неделю в Крыму погибло 10 человек

Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Как рассказали в ведомстве, за неделю в республике произошло 18 ДТП, где потребовалась помощь спасателей.

В результате случившегося погибло восемь человек. Еще 31 удалось спасти, трое из них – дети. На полуострове также произошло 157 пожаров.

В 131 случае горел мусор и сухие растения. Сотрудникам республиканского МЧС удалось потушить два пожара.

В горах работники ведомства спасли 16 человек. Что же касается водоемов полуострова, то там ситуация обстояла хуже. За неделю на воде произошло два происшествия, в результате которых погибли два человека.





Воскресенье, 6 октября 2019 г. 215

Источник: Портал Информер