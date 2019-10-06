За прошедшую неделю в Крыму погибло 10 человек

6 октября 2019     19
За прошедшую неделю в Крыму погибло 10 человек

Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Как рассказали в ведомстве, за неделю в республике произошло 18 ДТП, где потребовалась помощь спасателей.

В результате случившегося погибло восемь человек. Еще 31 удалось спасти, трое из них – дети. На полуострове также произошло 157 пожаров.

В 131 случае горел мусор и сухие растения. Сотрудникам республиканского МЧС удалось потушить два пожара.

В горах работники ведомства спасли 16 человек. Что же касается водоемов полуострова, то там ситуация обстояла хуже. За неделю на воде произошло два происшествия, в результате которых погибли два человека.


Воскресенье, 6 октября 2019 г. 215

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Хабиб сделал Бузову, но он этому не рад
Хабиб сделал Бузову, но он этому не рад

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил российскую певицу Ольгу Бузову по количеству подписчиков в …


За прошедшую неделю в Крыму погибло 10 человек
За прошедшую неделю в Крыму погибло 10 человек

Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Как рассказали в ведомстве, за неделю в республике произошло 18 ДТП, где потребовалась …


Голевую комбинацию с участием Панарина сравнили с порно
Голевую комбинацию с участием Панарина сравнили с порно

Российский форвард Артемий Панарин набрал четыре очка в матче против «Оттавы Сенаторс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Один из …


CNN узнал о недовольстве сотрудников Госдепа «бесхребетным» Помпео
CNN узнал о недовольстве сотрудников Госдепа «бесхребетным» Помпео

В Государственном департаменте США недовольны действиями главы внешнеполитического ведомства Майка Помпео на фоне скандала с публикацией расшифровки разговора президента страны …


Четыре очка в двух матчах и участие в суперголе: Панарин успешно начал сезон НХЛ в новой команде
Четыре очка в двух матчах и участие в суперголе: Панарин успешно начал сезон НХЛ в новой команде

Российский форвард Артемий Панарин во втором подряд матче за «Рейнджерс» набрал два очка, забросив шайбу и сделав голевую передачу. Во …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты