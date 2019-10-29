За прошедшую неделю в Севастополе зафиксировано 13 аварий

В Севастополе за прошедшую неделю произошли 13 дорожно-транспортных происшествия. Инспекторы выявили свыше 500 административных правонарушений.
«За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Инспекторами ДПС за этот период выявлено 520 административных правонарушений», — сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД в Севастополе.
Сотрудники ГИБДД планируют на текущей неделе провести профилактические рейды «Автобус» и «Ученик».
Вторник, 29 октября 2019 г. 35
Источник: Портал Информер