За свою свободу Зубков будет платить 1 млн. рублей в день

Арестованный на днях предприниматель, основатель парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» нанял известного московского адвоката Александра Добровинского.

Об этом заявил сам адвокат, опубликовавший пост в социальных сетях.

«Несколько дней назад Олег Зубков побывал у меня в офисе. Только что пришло известие, что этот очаровательный человек задержан. За что? Никто не знает… Мои коллеги и я вылетаем в Крым», – написал Добровинский в Facebook.

По информации крымских СМИ, услуги Добровинского будут стоить Зубкову до 1 миллиона рублей в день.

Напомним, что 3 февраля Белогорский районный суд заключил под стражу владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова в рамках уголовного дела о покусе львом посетительницы сафари. Как стало известно «АН-Крым», причиной ареста послужила неявка предпринимателя на суд 20 января. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности выступить в суде поручителем для изменения меры пресечения.

Справка:

Алексндр Андревич Добровинский (25 сентября 1954, Москва) — российский адвокат, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры». Кандидат юридических наук.

Известен участием в резонансных уголовных и гражданских делах крупных бизнесменов, VIP из мира политики, шоу-бизнеса, спорта и искусства. В частности, представлял интересы Ф. Б. Киркорова, Р. С. Байсарова, А. А. Мордашова, Б. А. Березовского, В. И. Слуцкера и других публичных персон.

Победитель конкурса «Лидер года» в номинации «Лучший адвокат России 2003 года». В 2002 году был чемпионом России по гольфу. Президент Московского гольф-клуба. Известен также как коллекционер предметов искусства, радиоведущий и колумнист.

Добровинского считают одним из самых стильно и изысканно одетых адвокатов в России. Стильными знаками Добровинского являются большое количество очков (оправ) на разные времена года, сигара и галстук-бабочка.

По словам самого адвоката, это обыкновенная профессиональная униформа. В странах, где он работал — в Швейцарии, в США и Франции, у адвокатов принято носить бабочки. Там Добровинский и привык к этому аксессуару, чтобы не выделяться. Знает как минимум 10 способов завязывания «бабочек», никогда не носит их на резинке.







Среда, 5 февраля 2020 г. 98

Источник: Портал Информер