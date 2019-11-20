За три года в севастопольское здравоохранение вложат 7,6 млрд рублей

В Севастополе утверждена программа развития здравоохранения на 2020-2022 годы. Она предполагает общее финансирование в объеме 7,6 млрд рублей. Большая часть денег пойдет на проведение капитальных ремонтов зданий медицинских учреждений.

«На 2020, 2021 и 2022 годы появилась новая программа финансирования здравоохранения, по которой для Севастополя запланировано 7,6 млрд рублей, из которых 4,1 млрд рублей дополнительно направлены на капитальные ремонты», – сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения Владислав Нусинов.

Программа предусмотрена проектом местного бюджета.

Кроме того, к середине 2020 года Севастопольская психиатрическая больница будет централизована.

В отремонтированном помещении на Фиолентовском шоссе, 15 разместят два детских отделения: диспансерное психоневрологическое №8 и стационарное психиатрическое №5, которые сейчас находятся на Очаковцев, 35а.

Напомним, что 7 ноября врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил о выделении региону из федерального бюджета дополнительно 26 млрд рублей на три года.

Деньги будут учтены в проекте бюджета на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов в виде поправок перед вторым чтением в Заксобрании.







Среда, 20 ноября 2019 г. 843

Источник: Портал Информер