За три месяца цена жилого «квадрата» в Севастополе выросла на 20 тысяч рублей

Среднерыночная стоимость квадратного метра жилого помещения в Севастополе – 61 170 рублей на второе полугодие текущего года. Именно такая стоимость указана в приказе Министерства строительства от 21 июня 2019 года. Кроме того, в документе устанавливаются показатели средней рыночной стоимости кв. м жилья для субъектов РФ на третий квартал. Об этом информирует Российская газета.

Норматив для жилых помещений на второе полугодие установлен в размере 45 133 рублей. Для других субъекта РФ показатели средней стоимости будут применяться органами исполнительной власти при расчёте размеров социальных выплат для граждан, которые предоставляются на приобретение или строительство жилья за счёт средств федерального бюджета.

Самая большая стоимость за квадратный метр жилья вышла в Москве, при этом составив 99 378 рублей. На втором месте – Санкт-Петербург, там цена “квадрата” составила 76 142 рублей.

Дешевле всего обойдётся жильё жителям Саратовской области, где стоимость кв. метра составляет 30 тысяч рублей.