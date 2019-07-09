За три месяца цена жилого «квадрата» в Севастополе выросла на 20 тысяч рублей

9 июля 2019     22
За три месяца цена жилого «квадрата» в Севастополе выросла на 20 тысяч рублей

Среднерыночная стоимость квадратного метра жилого помещения в Севастополе – 61 170 рублей на второе полугодие текущего года. Именно такая стоимость указана в приказе Министерства строительства от 21 июня 2019 года. Кроме того, в документе устанавливаются показатели средней рыночной стоимости кв. м жилья для субъектов РФ на третий квартал. Об этом информирует Российская газета.

Норматив для жилых помещений на второе полугодие установлен в размере 45 133 рублей. Для других субъекта РФ показатели средней стоимости будут применяться органами исполнительной власти при расчёте размеров социальных выплат для граждан, которые предоставляются на приобретение или строительство жилья за счёт средств федерального бюджета.

Самая большая стоимость за квадратный метр жилья вышла в Москве, при этом составив 99 378 рублей. На втором месте – Санкт-Петербург, там цена “квадрата” составила 76 142 рублей.

Дешевле всего обойдётся жильё жителям Саратовской области, где стоимость кв. метра составляет 30 тысяч рублей.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

В сентябре на избирательные участки придут только 27% севастопольцев
В сентябре на избирательные участки придут только 27% севастопольцев

Редакция “ИНФОРМЕРа” получила в свое распоряжение данные социологического опроса, который провела известная московская компания по заказу одной из политических сил Севастополя. Согласно …


За три месяца цена жилого «квадрата» в Севастополе выросла на 20 тысяч рублей
За три месяца цена жилого «квадрата» в Севастополе выросла на 20 тысяч рублей

Среднерыночная стоимость квадратного метра жилого помещения в Севастополе – 61 170 рублей на второе полугодие текущего года. Именно такая стоимость …


Уникальную пещеру под трассой "Таврида" начали укреплять
Уникальную пещеру под трассой "Таврида" начали укреплять

Рабочие компании-подрядчика строительства трассы начали устанавливать буронабивные сваи для распределительной плиты. Об этом сообщил пресс-секретарь компании “ВАД”. Железобетонная плита толщиной …


Быстро потушить пожар в районе ж/д вокзала помешала нехватка воды
Быстро потушить пожар в районе ж/д вокзала помешала нехватка воды

Кварталы возле железнодорожного вокзала сегодня окутали клубы дыма. Возгорание произошло в одной их хозяйственных построек на улице Охотской совсем рядом …


Госдума приняла закон об упрощении подтверждения инвалидности в РФ
Госдума приняла закон об упрощении подтверждения инвалидности в РФ

Госдума во вторник, 9 июля, в ходе пленарного заседания приняла закон, согласно которому люди с инвалидностью освобождаются от необходимости подтверждать …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты