За ходом выборов в Крыму следили почти 5 тысяч наблюдателей

8 сентября 2019     16
За ходом выборов в Крыму следили почти 5 тысяч наблюдателей

Председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев сообщил о том, что за ходом выборов на полуострове следили почти 5 тысяч наблюдателей.«По состоянию на 18.00 на избирательных участках присутствовало 111 представителей средств массовой информации, 1 399 членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса и 4 842 наблюдателя», – сказал Малышев.По его словам, итоговая явка станет известна после получения протоколов об окончании выборов: «По состоянию на 18.00 количество проголосовавших составило 418 тысяч 772 избирателя, что составило 28,28%. Это последние цифры по количеству избирателей, которые мы озвучиваем до получения протоколов об окончании выборов.

Сейчас закрылись участки все. Должны быть рассмотрены жалобы, которые поступили до 20.00. Затем приступят к подсчету голосов. И если на окончание подсчета голосов не поступит новых обращений и заявлений, тогда комиссия и запротоколирует результаты голосования на том или ином участке».

В Крыму и Севастополе избирательные участки закрылись в 20 часов. 


Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 300

Источник: Портал Информер

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