За «что» голосуем?

Жизнь, как известно, это театр. А театр, как и политика, по сути своей – ложь! Если Вы хотите прослыть кристально честным человеком – врите на каждом шагу. И это поможет Вам сделать карьеру или «популярного» лицедея или «великого» политика.

Сегодня в Севастополе разворачивается грандиозное политическое лицедейство под названием: агитация за партии к выборам в Законодательное собрание города.

Народ же – в ожидании своих новых «слуг» – взирает на всё это с тихой скептической грустью.

Его, народ, впоследствии просто поставят перед «фактом лиц» и затем пригласят стать к избирательной урне и «отдать свой гражданский долг».

Как там говорил Василий Алибабаевич: «Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста!».

Какие-то опять «алтабаевы», «щербаковы», «пархоменки», «брат два» и «бубновы» с «комеловыми». «Изысканное» политическое блюдо!

Глядя на тех кандидатов в Севастополе, которые от разных партий рвутся во власть списочно и мажоритарно, становится совершено очевидным, что народ будет опять поставлен перед разбитым законотворческим корытом Законодательного собрания…

Вот скажите, уважаемые севастопольцы – положа руку на сердце, – а кто из вас и что кому-то из них должен?

Вы у них что-то брали взаймы или что-то им обещали?

Вы их ранее обманули, и теперь должны смыть сей «позор обмана» с помощью выборов их себе в «слуги»?

Вообще-то все партии давно уже не являются политическими, а сугубо – финансово-олигархическими. Политика – как искусство управлять государством (регионом) не может быть выборной. Потому что любому искусству необходимо учиться. Желательно долго и упорно.

А тут с улицы какие-то кухарки припёрлись: «Здрасьте нам!»…

Представим себе ситуацию: группа людей уселась в «топик» и приступила к выборам того, кто будет «топиком» управлять из числа присутствующих в салоне. Гвалт, шум тарарам…

В итоге – проголосовали. За слепого кандидата. Или за инвалида с одной рукой. Просто вели они себя пристойно, вменяемо и опрятно выглядели и вызывали к себе искренние симпатии своим неконфликтным ни с кем поведением. Просто хорошие люди.

Возможно, и хорошие. Вполне себе достойные и положительные. Но вот только никто из них не в состоянии управлять «топиком» в интересах всех в нём сидящих самостоятельно и ответственно. Слепому надо всё подсказывать, а за инвалида держать руль и переключать передачи. Причём подсказывать куда ехать и как держать руль будут стремиться все пассажиры. Это и есть современная демократия в её публичной форме.

И как вам такая поездочка?!

Перефразируя, почти так: «Наш паровоз вперёд лети – в кювете остановка»!

В сути же демократии, а ни в её публичности, к управлению «топиком» серьёзные «политические» ребята из «партий» подпустят только того человека, который уверенно будет им рулить в нужном для ребят направлении. Всем же остальным пассажирам раздадут чупа-чупсы и леденцы на палочках, чтобы сочно сосали предвыборные общения.

Серьёзность же ребят будет определяться их финансовыми возможностями и олигархическим статусом.

То есть партии – это что-то само по себе, а народ – сам по себе.

Однако выбирать народу власть над собой предлагается из представителей партий. В том числе и рулевого «топика».

Тоже себе поездочка, да, уважаемые севастопольцы?!

Политика тогда становится искусством управления, когда управленцы заинтересованы – причём кровно – в том же направлении движения и к той же цели, что и все пассажиры. То есть – народ.

Если же партийные функционеры командуют рулевым исключительно в интересах тех, кто партиями реально командует, то это такая же демократия, как вазелин сливочное масло для бутерброда: хлеб намазать можно, а вот есть – не рекомендуется.

Ни у одной из партий, чьи представители претендуют на кресла депутатов Законодательного собрания города Севастополя, в своих программах нет идеологии.

Когда «слуги депутаты» – сами по себе, а выбравшие их «господа» – вообще не удел в управлении самими собой.

Нет большой и великой идеи, которая могла объяснить людям в России, почему главное в жизни человека не количество кубометров добытого газа или рост количества легковых автомобилей на душу населения, а то, почему эти человеки все вместе называются народом, для которого главное его мировоззренческое единство вместе с властью, а не миропонимательное разделение на: власть – отдельно, народ – отдельно. Друг от друга.