За «что» голосуем?

Жизнь, как известно, это театр. А театр, как и политика, по сути своей – ложь! Если Вы хотите прослыть кристально честным человеком – врите на каждом шагу. И это поможет Вам сделать карьеру или «популярного» лицедея или «великого» политика.
Сегодня в Севастополе разворачивается грандиозное политическое лицедейство под названием: агитация за партии к выборам в Законодательное собрание города.
Народ же – в ожидании своих новых «слуг» – взирает на всё это с тихой скептической грустью.
Его, народ, впоследствии просто поставят перед «фактом лиц» и затем пригласят стать к избирательной урне и «отдать свой гражданский долг».
Как там говорил Василий Алибабаевич: «Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста!».
Какие-то опять «алтабаевы», «щербаковы», «пархоменки», «брат два» и «бубновы» с «комеловыми». «Изысканное» политическое блюдо!
Глядя на тех кандидатов в Севастополе, которые от разных партий рвутся во власть списочно и мажоритарно, становится совершено очевидным, что народ будет опять поставлен перед разбитым законотворческим корытом Законодательного собрания…
Вот скажите, уважаемые севастопольцы – положа руку на сердце, – а кто из вас и что кому-то из них должен?
Вы у них что-то брали взаймы или что-то им обещали?
Вы их ранее обманули, и теперь должны смыть сей «позор обмана» с помощью выборов их себе в «слуги»?
Вообще-то все партии давно уже не являются политическими, а сугубо – финансово-олигархическими. Политика – как искусство управлять государством (регионом) не может быть выборной. Потому что любому искусству необходимо учиться. Желательно долго и упорно.
А тут с улицы какие-то кухарки припёрлись: «Здрасьте нам!»…
Представим себе ситуацию: группа людей уселась в «топик» и приступила к выборам того, кто будет «топиком» управлять из числа присутствующих в салоне. Гвалт, шум тарарам…
В итоге – проголосовали. За слепого кандидата. Или за инвалида с одной рукой. Просто вели они себя пристойно, вменяемо и опрятно выглядели и вызывали к себе искренние симпатии своим неконфликтным ни с кем поведением. Просто хорошие люди.
Возможно, и хорошие. Вполне себе достойные и положительные. Но вот только никто из них не в состоянии управлять «топиком» в интересах всех в нём сидящих самостоятельно и ответственно. Слепому надо всё подсказывать, а за инвалида держать руль и переключать передачи. Причём подсказывать куда ехать и как держать руль будут стремиться все пассажиры. Это и есть современная демократия в её публичной форме.
И как вам такая поездочка?!
Перефразируя, почти так: «Наш паровоз вперёд лети – в кювете остановка»!
В сути же демократии, а ни в её публичности, к управлению «топиком» серьёзные «политические» ребята из «партий» подпустят только того человека, который уверенно будет им рулить в нужном для ребят направлении. Всем же остальным пассажирам раздадут чупа-чупсы и леденцы на палочках, чтобы сочно сосали предвыборные общения.
Серьёзность же ребят будет определяться их финансовыми возможностями и олигархическим статусом.
То есть партии – это что-то само по себе, а народ – сам по себе.
Однако выбирать народу власть над собой предлагается из представителей партий. В том числе и рулевого «топика».
Тоже себе поездочка, да, уважаемые севастопольцы?!
Политика тогда становится искусством управления, когда управленцы заинтересованы – причём кровно – в том же направлении движения и к той же цели, что и все пассажиры. То есть – народ.
Если же партийные функционеры командуют рулевым исключительно в интересах тех, кто партиями реально командует, то это такая же демократия, как вазелин сливочное масло для бутерброда: хлеб намазать можно, а вот есть – не рекомендуется.
Ни у одной из партий, чьи представители претендуют на кресла депутатов Законодательного собрания города Севастополя, в своих программах нет идеологии.
Когда «слуги депутаты» – сами по себе, а выбравшие их «господа» – вообще не удел в управлении самими собой.
Нет большой и великой идеи, которая могла объяснить людям в России, почему главное в жизни человека не количество кубометров добытого газа или рост количества легковых автомобилей на душу населения, а то, почему эти человеки все вместе называются народом, для которого главное его мировоззренческое единство вместе с властью, а не миропонимательное разделение на: власть – отдельно, народ – отдельно. Друг от друга.
В Имперской России идея за «веру, Царя и Отечество» понималось и безоговорочно принималось большинством народа вместе с властью, как мессианское сужение по сохранению христианства на Земле в русском православии.
В России советской с идеологической верой строили коммунизм, как рай на земле, и с этой верой одолели мировое окаянство в лице гитлеризма.
А что сейчас объединяет людей в России?
Информация о курсе доллара по отношению к рублю или стоимости барреля нефти марки «Brent»?
Патриотизм?
Да, это серьёзный фактор консолидации общества. Но он, во-первых, зиждется на фактах защиты Родины от смертельной и исключительно внешней угрозы, а не на её обустройстве в мирное время, чтобы всем было хорошо и комфортно жить, и, во-вторых, – не всеми одинаково трактуется в обществе.
Борьба, например, «белых» и «красных» до сих пор продолжается в умах людей, и чей патриотизм был патриотичнее в период гражданской войны по отношению к России – и по сей день остаётся темой для жарких дискуссий.
Да, Бессмертный Полк 9 мая каждого года портретов тех, кто защищал Россию в 1941-1945 годах – вне всякого сомнения вызывает высочайший подъём объединяющего духа в стране.
Но ведь были ещё и Отечественная война 1812 года и Первая мировая война, где предки этих же бойцов Великой Отечественной войны с не меньшим героизмом защищали нашу Родину, спасая её от уничтожения.
Но маршей бессмертного полка тех исторических периодов – нет.
А ведь как сказала М.Цветаева в 1932 году:
«О, неподатливый язык! Чего бы попросту — мужик, Пойми, певал и до меня: «Россия, родина моя!»…
Выходит так, что патриотизм становится локальным. Или «ужимается» со временем по причине, типа, временной не «актуальности» или идеологической не «востребованности».
И только в православной церкви без разграничения временных эпох и политических убеждений в равной степени поминают молитвой всех российских воинов за землю нашу жизнь в борьбе с врагом положивших. От времён княжеских до дней нынешних.
И какая из партий в состоянии объяснить людям, почему многопартийная демократия является для России правильной и единственной схемой её государственного устройства?
История доказывает как раз совершенно обратное – Россия страна Имперская. И именно в этом качестве достигла самых выдающихся достижений в своей истории.
И не в примитивном понимании схемы только «трона и фигуры на нём», а в восприятии народом власти как по вертикали структурированной преемственной силы, не размазывающей себя каждые четыре года по блудняку выборов-перевыборов.
Потому что «имперскость» – будь то «царская» или «социалистическая» – предполагала сохранение общей идеи, прежде всего, внутреннего развития страны вне зависимости того, кто лично занимал трон или кресло генерального секретаря
Только в том случае, когда наполнение внутреннего содержания жизни общества базируется исключительно на своих исторически-идейных ценностях и не подвержено пагубному влиянию чуждых и внешних схем – наше общество является здоровым и жизнеспособным к любым достижениям и свершениям.
И только в этом случае можно говорить о неких элитах во власти, которые являются примером служения Отчизне, а не занимаются ущемлением народных благ ради своих корыстных интересов.
В современных партиях нет таких элит, ибо все современные партии это своеобразные акционерные общества с разной формой участия в них частного капитала
Когда же предлагают выбирать вместо что, то есть идеи, кого, то есть безыдейного кандидата из безыдейной партии – то это не выбор власти, это – выборы безвластия. Того самого безвластия, которое погружается в воровство и коррупцию и становится угрозой национальной безопасности державы. Между демократией и властью такая же пропасть, как между куриными яйцами всмятку и ювелирными яйцами «фаберже».
Цари повелись на многопартийность в стране – и потеряли тысячелетний трон.
Большевики силой взяли власть, разогнав все остальные партии – и построили великую Красную Империю. Правда, и её развалила демократия…
Есть над чем задуматься.
Задуматься о том, что если кому-то хочется, чтобы в России были партии, то хочет ли он благоденствия для России?
Да и зачем в стране «народные» депутаты, если реальной власти у народа нет? Да и быть не может – достаточно вспомнить вышеизложенный эксперимент с «топиком».
Даже с финансовой точки зрения – если подсчитать, сколько денег в той или иной форме из государственной казны уходит на «партийную жизнь» в государстве по совокупности всех думских партий, то этих денег с избытком бы хватило поднять благосостояние, например, российских пенсионеров до уровня, позволяющего им проводить часть своего время в путешествиях по миру, а не «в путешествиях» от магазина до аптеки в микрорайоне своего проживания.
Многопартийность – это беда общества.
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Андрей Романов
Источник: Портал Информер