За что и кого президент РФ наградил россиян?

«Все мы помним историю спасения пассажирского рейса Жуковский – Симферополь летом этого года в Подмосковье. В сложной аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, чётко, слаженно, проявил отвагу. Но ключевая роль, безусловно, принадлежит командиру лайнера Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту Георгию Александровичу Мурзину. Они смогли посадить самолёт буквально в чистом поле и спасли десятки жизней. Высококлассные лётчики по праву удостоены звания Героя России», — отметил Владимир Путин.

Дамир Юсупов и Георгий Мурзин попривествовали всех собравшихся и поблагодарили президента за вручённую награду.

«Большая честь находиться сегодня здесь, в Кремле, и в этой торжественной обстановке получить высокую награду из рук Президента Российской Федерации. Данная награда – не только моя заслуга. Это признание слаженных действий всего нашего экипажа и благодарность за труд всех, кто обучил нас этому делу. Я испытываю большую гордость и вдохновение для дальнейшего служения нашей Отчизне. Мы благодарны Всевышнему, нашим родителями и нашим близким за поддержку. Большое вам спасибо», — сказал Юсупов.

«Для меня огромная честь получить звание Героя России, столь высокую оценку нашей работы. В дальнейшем буду совершенствовать свои профессиональные навыки и обеспечивать безопасность выполнения полётов. Спасибо Вам, родным, близким и коллегам», — добавил Мурзин.

Звание «Герой Труда России» присвоено Магомедали Магомедовичу Магомедову и Николаю Ивановичу Рыжкову.

«Они лично участвовали в решении сложнейших проблем нашей страны в очень сложные для нашего Отечества времена. Опыт, мудрость, авторитет и сегодня помогают им служить делу укрепления российской государственности. В её основе – сплочённость нашего многонационального народа. Большой вклад в упрочение доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. В это, безусловно, важнейшее дело вносят свой огромный вклад представители традиционных религий России», — сказал Путин.

«Большое Вам спасибо за высокую оценку моей работы. На моём жизненном пути было немало событий регионального и межнационального значения, хотя бы перенос за пределы Чеченской Республики и строительство железной дороги, автомобильной трассы, магистрального газопровода, системы связи, передачи высоковольтных линий, строительство Ирганайской ГЭС и другие. Все эти проекты реализовывались в экстремальных условиях, находясь в глухой экономической блокаде, окружённые со всех сторон воюющими государствами и территориями.

Дагестан благодаря мудрости многонационального народа сохранил мир, относительное спокойствие и, самое главное, свою верность, преданность Родине – Российской Федерации. Свою принадлежность России Дагестан продемонстрировал и тогда, когда по всей стране была всеми республиками и многими другими субъектами провозглашена независимость и суверенитет. Дагестан твёрдо и однозначно сказал: мы остаёмся в составе России.

Свою любовь к Отчизне, преданность Родине дагестанцы подтвердили с оружием в руках в 1999 году, вместе с армией под руководством Путина разгромили международных террористов и бандитов. Наша страна тогда находилась в тяжелейшем положении, экономика была разрушена, политическая система ещё не устоялась. Международный авторитет страны был очень низкий, Россия реально стояла на грани развала и распада.

В это тяжёлое время нам всем очень повезло, впервые в масштабе страны и в международном масштабе после разгрома международных террористов открылась политическая фигура Владимира Путина как волевого, уверенного в себе и в народе, понимаемого и поддерживаемого всей страной национального лидера.

И Россия вновь вернула свой статус великой мировой державы. После победы над террористами Президент страны дал приём в честь дагестанского народа, и Путин сказал: «Дагестанский народ имеет право на такое особое отношение». Пусть эта оценка будет итогом моей деятельности. Ещё раз большое Вам спасибо», — сказал Магомедов.

«Я очень рад, что сегодня президент страны вручает мне эту высокую награду. Я прожил сложную жизнь, но интересную. В моей жизни было всё: и взлёты, и падения, – но я всегда придерживался одного правила, которое никогда я не нарушал и которое никогда я нарушать не буду: я всегда соизмерял свои действия, насколько правильно я служу своей Родине.

Поэтому главным в моей жизни было служение Родине, и, может быть, это давало мне силы в моей непростой жизни. Большое спасибо. Я, Владимир Владимирович, обещаю, сколько отпущено ещё, я буду служить для того, чтобы наша Россия была великой державой. Спасибо», — поблагодарил Рыжков.

Владимир Путин отметил, что очень важна и позиция общественных организаций, авторитетных политических партий, которые отстаивают объединяющие нас ценности, превыше всего ставят интересы, будущее России. Президент сказал о том, что все, кто присутствуют в Кремле, внесли свою лепту в укрепление и развитие общества.

Он отметил, что в зале поистине блестящая плеяда: представители ведущих предприятий, известные врачи, учителя, педагоги, деятели культуры, искусства и спорта.

Награду получила и композитор Александра Николаевна Пахмутова. Путин отметил, что она обладает «удивительным внутренним светом».

— сказал о ней лидер государства.

«Спасибо. Это высокая награда. Хочу Вам пожелать, Владимир Владимирович, сегодня (не всегда есть такая возможность, сегодня такая возможность есть) сказать Вам, что Вы возглавляете легендарную страну, потрясающую страну. И поэтому мы не допустим, чтобы всё было хуже, всё должно быть хорошо. Талантливые люди, великолепная страна, и Вы это знаете и любите. Хочу пожелать Вам мужества, энергии. Мы Вам поможем всегда, что бы ни было. Спасибо большое за такую высокую оценку! Я буду стараться, как получится. Спасибо», — промолвила Пахмутова.

Всего в этот день награды из рук президента получили 47 человек, внесших особый вклад в развитие России, — от народных артистов до рядовых врачей региональных больниц.

Источник: Портал Информер