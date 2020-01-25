За что либералы и олигархи ненавидят первого вице-премьера Андрея Белоусова

Сразу же после объявления нового состава правительства России, его члены оказались под шквалом критики со стороны блогеров, представителей оппозиции и либеральных СМИ.

Больше всего недовольны назначением на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Что стоит за массированной атакой на второго человека в правительстве?

Об этом мы расскажем в нашем материале.

Основной удар по Белоусову был нанесен русскоязычной редакцией журнала «Форбс». Статья в этом издании названа более чем претенциозна — «Гиря на ногах у Мишустина».

К хору критиков Белоусова присоединились совершенно разные люди, — федеральные чиновники, работавшие в старом правительстве, сторонники либеральных взглядов и отечественные долларовые миллиардеры из списка все того же «Форбса».

«Я не жду от Белоусова сильных прорывов. Скорее всего, он будет продолжать ту же политику, что и его предшественники. Может, добавит 0,5% к темпам роста, но не думаю, что существенно больше», — заявил один из анонимных фигурантов списка миллиардеров «Форбс».

Но те, кто знают Белоусова не понаслышке, говорят, что он отчётливо понимает важность стимулирования бизнеса, инвестиций, а также сочетает свою государственную позицию с готовностью идти на определённый риск, отмечая, что он «по крайней мере, экономист, а не бухгалтер».

Если вспомнить знаменитую поговорку «враг моего врага — мой друг», то уже одного этого вполне достаточно, чтобы назначение Белоусова оценить как самое позитивное для России.

Но за спиной противостояния Андрея Рэмовича и российских олигархов есть и своя предыстория, о которой мы сегодня и расскажем.

В публичное пространство Андрей Белоусов попал в 2018 году, когда он предложил изъять у 14 крупных компаний около 514 млрд рублей, полученных за счёт продажи природных ископаемых.

В то время как владельцы этих компаний планировали положить сверхприбыль себе и своим присным в карманы компании, Белоусов заявил, что эти деньги необходимо направить на выполнение майских указов президента.Понятное дело, что это предложение Белоусова вызвало просто бурю негодования у сырьевиков. Восстали все — и российские олигархи, и либеральные члены правительства в лице того же Алексея Кудрина и Антона Силуанова.

Были немедленно организованы «утечки» в СМИ записки Белоусова ещё до того, как вопрос вынесли в публичную плоскость.

В поддержку олигархов выступил и РСПП, а либеральные экономисты оценили будущий эффект от реализации предложения Белоусова в «обвальное падение капитализации российского фондового рынка».

Совместными усилиями олигархи и либералы смогли не допустить реализацию инициативы Белоусова. И это неудивительно, ведь сам он оценил позже свою идею, как «гранату, брошенную в курятник».

«Какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты, сами себе в ногу выстрелили. Я у одного из них спрашивал потом: «Вот зачем ты это сделал, чего добился-то?». А он мне отвечает: «Ну мы там все были в шоке, когда узнали»», — прокомментировал произошедшее Белоусов.

Он также отметил, что прекрасно знает о том, кто из чиновников правительства слил информацию ещё до того, как инициатива обрела законченную форму.Особо отметим — не только знает, но и держит в памяти. Про Белоусова его неприятели говорят, что он ничего не забывает и помнит всё — и хорошее, и плохое.

И неслучайно нынешние собеседники русской редакции «Форбс» все как один выступают исключительно безымянными, превыше всего стараясь сохранить свою анонимность.

Хорошая память наверняка пригодится Андрею Рэмовичу на новом месте. Ведь уже сейчас понятно, что палки в колёса ему будут вставлять при любой возможности.Слишком многих не устраивает его позиция, которую он достаточно чётко проявил, охарактеризовав со свойственной ему прямотой сложившуюся в стране систему отношений между государственными органами и экономическими субъектами.

«Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно», — заявил он, выступая всё в том же 2018-м на Восточном экономическом форуме.

И объяснил, почему надзорные контролирующие органы пошли по самому легкому пути: «Им же надо кого-то контролировать. А кого? Естественно, того, кто работает в белую и нормально себя чувствует».

Неудивительно, что доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский на днях в одном из телевизионных ток-шоу объяснил, почему назначение Белоусова воспринимается им исключительно положительно.

«Если раньше мы всё время слышали про необходимость «развития экономики», то сейчас впервые эта абстракция уступила место повышению уровня жизни населения как главной задаче правительства», — сказал Кричевский.

А пути повышения уровня жизни народа уже определены — реализация заявленных и принятых нацпроектов, отцом которых многие называют всё того же Белоусова. Тех самых нацпроектов, которые были успешно провалены правительством Медведева.

Уже первые заседания министров нового правительства показали, что ситуация в этой области начинает кардинально меняться. И ответ на предположение одного из источников «Форбс», что при Белоусове ничего не изменится, похоже, уже дан.

Новый премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет, которые обеспечат выполнение задач, озвученных президентом в послании Федеральному собранию.

На это, по словам Мишустина, потребуется порядка 4,5 триллионов рублей. Расходы будут покрываться из Резервного фонда, свободными остатками на счетах казначейства, а если потребуется, то и за счёт отмены части налоговых льгот сырьевым компаниям, общая сумма которых только на этот год составляет более 4 триллионов рублей.

Не исключено, что повысятся требования к эффективности сбора налогов, а также ужесточится дивидендная политика госкомпаний в этом секторе. То есть, практически всё то, что Белоусов предлагал ранее.Период, когда финансовая стабильность (макроэкономическая и бюджетная) сама по себе являлась высшей ценностью правительства, похоже, уходит в прошлое.

Как заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, она переходит «в фоновый режим: они теперь обеспечивают задачи экономического роста и технологической модернизации, что, в свою очередь, должно составить базу новой социальной и политической устойчивости России — с расширенным средним классом, с ограничением бедности и неуспешности граждан, с активными предпринимателями».

И для реализации именно этих новых задач и проведения новой экономической политики Андрей Рэмович Белоусов на своём новом месте нужен, как никто другой.

Вот только готовы ли российские олигархи поумерить свои аппетиты и вкладывать деньги в развитие России, а не покупку очередной яхты или дачи во Флориде и на Багамах?







Суббота, 25 января 2020 г. 4924

Источник: Портал Информер