За что могут исключить севастопольца из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

29 января 2020     17
За что могут исключить севастопольца из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

Cтатуса субъекта малого или среднего предпринимательства можно лишится, если не вовремя предоставлять налоговую отчетность и не своевременно уплачивать налоги и страховые взносы.

С учетом того, что государственные механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства, основываются на сведениях из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, налоговая дисциплина является важным фактором для получения поддержки от органов государственной власти и органов местного самоуправления в рамках различных программ.

Основным документом, регламентирующим ведение этого информационного ресурса, является Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства». Этим же законом определено, кто и по каким критериям может быть отнесен к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Сведения о вновь созданных юридических лицах и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, вносятся в реестр 10-го числа месяца, следующего за месяцем внесения соответственно в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений о создании.

 Ежегодно 10 августа на основе имеющихся у налоговой службы по состоянию на 1 июля текущего календарного года сведений происходит актуализация реестра.

К этим сведениям относятся среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год и налоговая отчетность, позволяющая определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год.

Непредставление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями этих сведений является основанием для исключения из субъектов малого предпринимательства



Среда, 29 января 2020 г. 23

Источник: Портал Информер

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