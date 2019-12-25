За что привлекли к ответственности директора севастопольского ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю привлекло директора севастопольского ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» к административной ответственности.

Поводом стало административное дело, возбужденное прокуратурой Ленинского района города по результатам проверки.«Установлено, что государственный контракт между казенным учреждением, как заказчиком, и ООО «Технодорпроект», как подрядчиком, на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту сквера от Матросского клуба до Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого исполнен в сентябре 2019 года. При этом оплата работ в размере свыше 1,9 млн рублей в установленный условиями контракта 15-дневный срок заказчиком не произведена», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Директор госучреждения признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Управлением ФАС виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.







Среда, 25 декабря 2019 г. 286

Источник: Портал Информер