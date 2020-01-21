За 2019 год в Севастополе заложены 533 га новых виноградников

В агрохозяйствах Севастополя подведены итоги закладки новых виноградников. В 2019 году молодая лоза высажена на рекордной площади 533 гектара.

За последние пять лет – начиная с 2015 года – это самый высокий показатель закладки виноградников. Так, для сравнения, в 2018 году в регионе было заложено 160,9 га, что в 3,3 раза меньше результата уходящего года.

Добиться таких серьезных результатов удалось благодаря мерам государственной поддержки.

Только в 2019 году до сельхозтоваропроизводителей региона на компенсацию части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями было доведено 290 млн 135 тысяч рублей.Всего за период с 2015 года по настоящее время предприятиями Севастополя произведена закладка виноградников на общей площади 1537 гектаров.

В 2019 году предприятиями винодельческой отрасли региона произведено вина и вина игристого 25,1 млн бутылок или 2,4 млн декалитров, что на 40,7 % больше, чем в 2018 году; реализовано 17,8 млн бутылок (1,3 млн декалитров), что на 27,9 % больше уровня 2018 года.

«Сегодня виноградарство и виноделие – перспективные направления сельского хозяйства для нашего региона, как и для всего юга России. Государство уделяет большое внимание отрасли, стимулирует развитие существующих предприятий, а также создание новых. На поддержку отечественных производителей направлен и новый федеральный закон «О виноградарстве и виноделии», принятый в конце декабря 2019 года», – отметил директор департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков.







Вторник, 21 января 2020 г. 6

Источник: Портал Информер