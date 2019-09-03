Звонкий праздник сентября в Севастополе (ФОТО)

3 сентября 2019     13
Звонкий праздник сентября в Севастополе (ФОТО)

Вот и настал волнительный день для нескольких тысяч юных севастопольцев. После летних каникул для них вновь распахнулись двери школ, гимназий и лицеев.

2 сентября на площади Дворца культуры рыбаков для учеников школ Севастополя новый учебный год начался с увлекательной игры-путешествия по стране знаний.

«День знаний – праздник торжественный и очень значимый для каждого ребенка. Он знаменует новую ступень в жизни. Я желаю всем учащимся побольше отличных оценок, интересных уроков, удивительных открытий, не боятся трудностей и верить в свои силы», — открывая программу, отметила директор Дворца культуры рыбаков Татьяна Зенина.

Вместе с главными героями Мэри Поппинс, строгой, но очень обаятельной Фрекен Бок, выдумщиком и шалуном Карлсоном, ребята отправились в удивительное путешествие по стране Знаний.

Учащиеся начальных классов с большой радостью, интересом и энтузиазмом провели «Разминку для ума», посетили острова Математиков, Эрудитов, Вежливости и Воспитанности, поучаствовали в танцевальных конкурсах. В конце путешествия все дружно сдали «экзамены», получив отличные оценки.

В многочисленных конкурсах и забавных соревнованиях были задействованы все школьники без исключения. Программа интерактивного мероприятия была разнообразной, насыщенной, а атмосфера, царящая на нем, по-настоящему праздничной.

Отдел информации ДКР
Фото Натальи Чёрной


Вторник, 3 сентября 2019 г. 56

Источник: Портал Информер

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