Звонкий праздник сентября в Севастополе (ФОТО)

Вот и настал волнительный день для нескольких тысяч юных севастопольцев. После летних каникул для них вновь распахнулись двери школ, гимназий и лицеев.
2 сентября на площади Дворца культуры рыбаков для учеников школ Севастополя новый учебный год начался с увлекательной игры-путешествия по стране знаний.
«День знаний – праздник торжественный и очень значимый для каждого ребенка. Он знаменует новую ступень в жизни. Я желаю всем учащимся побольше отличных оценок, интересных уроков, удивительных открытий, не боятся трудностей и верить в свои силы», — открывая программу, отметила директор Дворца культуры рыбаков Татьяна Зенина.
Вместе с главными героями Мэри Поппинс, строгой, но очень обаятельной Фрекен Бок, выдумщиком и шалуном Карлсоном, ребята отправились в удивительное путешествие по стране Знаний.
Учащиеся начальных классов с большой радостью, интересом и энтузиазмом провели «Разминку для ума», посетили острова Математиков, Эрудитов, Вежливости и Воспитанности, поучаствовали в танцевальных конкурсах. В конце путешествия все дружно сдали «экзамены», получив отличные оценки.
В многочисленных конкурсах и забавных соревнованиях были задействованы все школьники без исключения. Программа интерактивного мероприятия была разнообразной, насыщенной, а атмосфера, царящая на нем, по-настоящему праздничной.
Отдел информации ДКР
Фото Натальи Чёрной
Вторник, 3 сентября 2019 г. 56
Источник: Портал Информер