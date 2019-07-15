Зеленский в красных плавках восхитил украинцев (ВИДЕО)

Владимир Зеленский в преддверии внеочередных парламентских выборов продолжает прибегать к нехитрым трюкам, чтобы получить поддержку украинцев.
Администрация президента Украины выложила в Фейсбук видео, как Владимир Зеленский во время визита в Одессу купается на общественном пляже.
На кадрах видно, как президент со своей командой прибывает на берег и спускается к воде. Среди членов команды можно разглядеть главу администрации Андрея Богдана.
Глава государства был в красных плавках и одним из первых зашел в воду.
Как и ожидалось, видео, демонстрирующее близость президента к народу, вызвало восхищение украинцев, привыкших к тому, что при визитах Порошенко силовики зачищали не только маршрут президента, но и прилегающие кварталы.
Источник: Портал Информер
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