Зеленский заступился за выступавшего в Крыму шведского певца нигерийского происхождения

Подписчики певца (скорее всего, ярые украинцы) отреагировали на это резко и рекомендовали ему не приезжать на Украину.

“Мне был запрещен въезд на Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Благодаря вмешательству президента я смог попасть на Украину”, – отметил Доктор Албан.

Украинский лидер Владимир Зеленский заступился за шведского певца нигерийского происхождения Албана Узона Нвапа (Доктор Албан). Об этом артист написал на личной странице в Instgaram.

Зеленский заступился за выступавшего в Крыму шведского певца нигерийского происхождения Украинский лидер Владимир Зеленский заступился за шведского певца нигерийского происхождения Албана Узона Нвапа (Доктор Албан). Об этом артист написал на личной странице …



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