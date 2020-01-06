Зеленский заступился за выступавшего в Крыму шведского певца нигерийского происхождения

Украинский лидер Владимир Зеленский заступился за шведского певца нигерийского происхождения Албана Узона Нвапа (Доктор Албан). Об этом артист написал на личной странице в Instgaram.
“Мне был запрещен въезд на Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Благодаря вмешательству президента я смог попасть на Украину”, – отметил Доктор Албан.
Подписчики певца (скорее всего, ярые украинцы) отреагировали на это резко и рекомендовали ему не приезжать на Украину.
Понедельник, 6 января 2020 г. 175
Источник: Портал Информер