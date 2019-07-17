Зеленский злой (ВИДЕО)

Владимир Зеленский успешно набирает политические очки, играя под прицелами видеокамер в своего экранного персонажа Голобородько.
17 июля он приехал в Николаев и прямо в аэропорту устроил разнос исполняющему обязанности главы Николаевской облгосадминистрации (ОГА) Вячеславу Боне, посоветовав ему написать заявление об отставке.
«Все говорят: Николаев — это самый бандитский город. Это нормально? Чиновники ведут себя как бандиты. Вы делаете такое выражение лица, как будто 15 дней работаете… Относитесь к людям как к скотам», — публично отчитывал чиновника Зеленский.
Журналисты заодно напомнили губернатору его слова о том, что он не хочет работать с президентом Зеленским, на что тот уточнил: «Не планировал».
Зеленский тут же парировал: «Так в чем дело? Пишите заявление!».
Бонь ответил, что готов, на этом диалог был окончен.
Что касается нового руководителя области, то Зеленский сообщил присутствующим, что кандидатуры у него на данный момент нет, и обратился к ним с просьбой предлагать возможных кандидатов на пост главы Николаевской ОГА.
Источник: Портал Информер
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