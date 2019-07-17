Зеленский злой (ВИДЕО)

17 июля 2019     6
Зеленский злой (ВИДЕО)

Владимир Зеленский успешно набирает политические очки, играя под прицелами видеокамер в своего экранного персонажа Голобородько.

17 июля он приехал в Николаев и прямо в аэропорту устроил разнос исполняющему обязанности главы Николаевской облгосадминистрации (ОГА) Вячеславу Боне, посоветовав ему написать заявление об отставке.

«Все говорят: Николаев — это самый бандитский город. Это нормально? Чиновники ведут себя как бандиты. Вы делаете такое выражение лица, как будто 15 дней работаете… Относитесь к людям как к скотам», — публично отчитывал чиновника Зеленский.

Журналисты заодно напомнили губернатору его слова о том, что он не хочет работать с президентом Зеленским, на что тот уточнил: «Не планировал».

Зеленский тут же парировал: «Так в чем дело? Пишите заявление!».

Бонь ответил, что готов, на этом диалог был окончен.

Что касается нового руководителя области, то Зеленский сообщил присутствующим, что кандидатуры у него на данный момент нет, и обратился к ним с просьбой предлагать возможных кандидатов на пост главы Николаевской ОГА.

Источник: Портал Информер

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