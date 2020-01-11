Зеленский настаивает на признание Ираном вины за уничтоженный пассажирский самолет

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Иран полностью признал вину в крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

«Утро сегодня не было добрым, но оно принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии, Иран признал свою вину, что сбил украинский самолет. Но мы настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», – сообщил Зеленский.

Он также уточнил, что расследование дела будет проходить без задержек и преград.«Наши 45 специалистов имеют получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», – подчеркивается в тексте сообщения президента Украины.







Суббота, 11 января 2020 г. 8

Источник: Портал Информер