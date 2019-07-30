Зеленский озвучил стратегию по возвращению Крыма

«Постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич сообщил о планах президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма. Об этом он рассказал изданию «Сегодня.ua».

«Когда мы говорим о Донбассе, то понимаем, что «минский формат» не идеален, «нормандский формат» не идеален, но они существуют.

Есть площадки, где можно обсуждать определенные проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было.



К обсуждению статуса полуострова следует подключить страны – участницы «нормандского формата», а также Турцию и США. В Киеве считают, что этот шаг может быть первым на пути пересмотра принадлежности Крыма», – сказал политик.

Ранее в Брюсселе Владимир Зеленский обсудил стратегию возвращения Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО.

Пресс-секретарь Зеленского уточнила, что администрация нового президента ведет постоянные консультации и «хочет быть прозрачной», но не готова говорить о каких-либо слухах или решениях до того, как они будут приняты, в том числе и потому, что эти решения «могут быть очень чувствительными».

Неделю назад советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев отверг возможность размены полуострова на Донбасс: «Президент Зеленский никогда не пойдет ни на какие уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют (украинские) паспорта, как бы рискованно это ни было».





Вторник, 30 июля 2019 г. 1343

Источник: Портал Информер