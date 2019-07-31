Зеленский отказался от своего бюста

Владимир Зеленский отказался принимать в подарок гипсовый бюст, который попыталась ему вручить команда украинского телеканала «1+1» во время его визита в Черкассы.

«А где вы это взяли? Это ужас. Я это уже увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», – удивился Зеленский, призвав больше так не делать.

Напомним, что во время своей инаугурации Зеленский попросил не вешать его портреты в кабинетах должностных лиц. Он предложил заменить его официальные фото на снимки детей чиновников.





Среда, 31 июля 2019 г. 262

Источник: Портал Информер