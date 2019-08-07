Зеленский пообещал упростить въезд в Крым для иностранцев

Украина может в ближайшее время упростить процедуру выдачи иностранцам разрешений на посещение Крыма. Об этом в ходе своего визита в Турцию сообщил Владимир Зеленский.

«Уверяю всех вас, Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемой. Мы понимаем, как важно для вас (крымских татар) навещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма», – сказал Зеленский.

В ходе поездки он также заявил, что Украина внимательно изучает проблемы крымских татар, которые уехали с полуострова после 2014 года, а также «нарушение их прав».

Напомним, что в 2015 году Кабмин Украины принял постановление «Об утверждении Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Иностранцы и лица без гражданства могут въехать и выехать из Крыма только через украинские контрольные пункты по паспорту и специальному разрешению, выданному территориальным подразделением органа миграционной службы.





Среда, 7 августа 2019 г. 114

Источник: Портал Информер