Зеленский проигнорировал Россию

Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не использовал в своей речи, посвященной дню независимости, слова «Россия» и «агрессор».

Зеленский в начале поздравления рассказал украинцам, что начинает свой день с чтения сводок новостей о событиях на востоке страны. Он поблагодарил всех, кто сейчас находится там и защищает Украину.

Он также отметил, что стране не 28 лет, она гораздо старше. Он перечислил события, относящиеся, по его мнению, к украинской истории. Глава страны рассказал о крещении Киевской Руси, создании Киево-Могилянской академии, а также о вкладе украинского ученого Сергея Королева в покорение космоса.

Зеленский упомянул события Евромайдана в 2013-14 годах: «Мы всей страной отстояли достоинство».

По его словам, после войны в Донбассе они «родились во второй раз как страна и как общество». Владимир Зеленский также рассказал украинцам, что они должны быть единым народом и говорить себе каждое утро «я украинец, я могу все».

Зеленский затронул тему Крыма, рассказав об «аннексии» полуострова. По мнению президента Украины, это событие, как и ситуация в Донбассе, похоже на похищение детей. Он убежден, что «похищенные дети однажды вернутся в семью».





Суббота, 24 августа 2019 г. 2

Источник: Портал Информер