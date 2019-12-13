Зеленский рассказал о своей реакции на запрет показа «Слуги народа» на российском телевидении

13 декабря 2019     10
Зеленский рассказал о своей реакции на запрет показа «Слуги народа» на российском телевидении

Владимир Зеленский заявил, что отмена показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ приведёт к обратному эффекту — большое количество россиян теперь посмотрят фильм в Сети.

Отвечая на вопрос ведущей в эфире одного из украинских телеканалов, Зеленский сказал, что сожалеет о том, что на российском ТВ были продемонстрированы лишь первые серии.

«У кого-то есть ядерное оружие, у кого-то — «Слуга народа», — пошутил украинский президент.

«Мне кажется, что в целом — это огромная информационная ошибка телеканала, или, скажем так, власти — той части власти, которая руководит информационной политикой в России. Потому что показать две серии — лучше было не показывать. Теперь все люди, которые имели возможность посмотреть эти две серии, посмотрят это в YouTube», — предположил Зеленский.

Он также удивился тому, что телеканал ТНТ вообще решил начать трансляцию фильма, приобретя права на показ у шведской компании «Экорайтс», которая с 2012 года покупала все права на рейтинговые проекты студии «Квартал 95» (и сериал «Слуга народа» в том числе).

Зеленский также вспомнил, что в 2016 году в его компанию поступил запрос на показ «Слуги народа» от российского телеканала «Дождь», однако в итоге переговоры с «Кварталом 95» на этот счёт были прекращены по инициативе российского канала, хотя команда Зеленского была не против.

Напомним, что первые три серии сериала были показаны вечером 11 декабря на канале ТНТ. Однако, затем  телеканал ТНТ убрал из эфира сериал без объяснения причины. 12 декабря, пресдтавитель телекнала заявил, что ТНТ и не планировал показывать сериал полностью.



Пятница, 13 декабря 2019 г. 64

Источник: Портал Информер

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Зеленский рассказал о своей реакции на запрет показа «Слуги народа» на российском телевидении

Владимир Зеленский заявил, что отмена показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ приведёт к обратному эффекту — …



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