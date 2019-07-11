Зеленский решил люстрировать Порошенко и его сторонников

Владимир Зеленский призвал люстрировать всех высших чиновников и должностных лиц, которые работали при власти его предшественника Петра Порошенко. Об этом он сообщил в видеобращении, опубликованном на Facebook.
«Нами наработан законопроект о расширении норм закона “Об очищении власти”. Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года», – заявил Зеленский.
По его словам, действия указанных лиц в дальнейшем получат справедливую юридическую оценку.
Напомним, что закон о люстрации был принят весной 2014 года по требованию участников Евромайдана. Он предполагает запрет на 10 лет для высших должностных лиц времен Виктора Януковича находиться на госслужбе на высокопоставленных должностях.
Источник: Портал Информер
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