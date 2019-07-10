Зеленский решил превратить Чернобыль в магнит

10 июля 2019     13
Зеленский решил превратить Чернобыль в магнит

 

Владимир Зеленский заявил о намерении превратить Чернобыльскую зону отчуждения в «туристический магнит»

«Давайте наконец прекратим отпугивать людей, посетителей, превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины – без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим», – заявил Зеленский.

Он пообещал, что власти обеспечат беспрепятственный доступ для туристов в зону отчуждения.

«Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов (в посещении зоны), о которых человек узнаёт, уже приехав на пункт пропуска. (Не будет и) запретов снимать видео и других подобных глупостей», – добавил он.

Источник: Портал Информер

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