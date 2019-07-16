Зеленский решил устроить на Украине Олимпиаду

Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.

Соответствующее распоряжение получил министр спорта страны Игорь Жданов, а также президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. Они должны будут разработать стратегический план, который позволит стране претендовать на проведение соревнований.

По мнению Зеленского, в первую очередь необходимо отстроить спортивную инфраструктуру, которая впоследствии может быть использована для Игр.

Он считает, что при грамотном планировании это можно будет сделать за 3-4 года.

Реакция простых украинцев на заявления Зеленского–>

В ответ на поручение Зеленского Бубка подчеркнул, что более реалистичным вариантом на данном этапе стало бы проведение в стране юношеских Олимпийских игр. Говоря о заявках на полноценную Олимпиаду, он отметил, что ближайшие Игры, заявку на проведение которых сможет подать Украина, пройдут зимой 2030 года и летом 2032 года.