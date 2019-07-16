Зеленский решил устроить на Украине Олимпиаду

Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.
Соответствующее распоряжение получил министр спорта страны Игорь Жданов, а также президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. Они должны будут разработать стратегический план, который позволит стране претендовать на проведение соревнований.
По мнению Зеленского, в первую очередь необходимо отстроить спортивную инфраструктуру, которая впоследствии может быть использована для Игр.
Он считает, что при грамотном планировании это можно будет сделать за 3-4 года.
Реакция простых украинцев на заявления Зеленского–>
В ответ на поручение Зеленского Бубка подчеркнул, что более реалистичным вариантом на данном этапе стало бы проведение в стране юношеских Олимпийских игр. Говоря о заявках на полноценную Олимпиаду, он отметил, что ближайшие Игры, заявку на проведение которых сможет подать Украина, пройдут зимой 2030 года и летом 2032 года.
Источник: Портал Информер
Сейчас читают:
|
Сергей Аксенов будет помогать выпускникам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал в дальнейшем помогать крымским школьникам, которые набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ. Об этом он …
|
Центральная площадь Ялты будет реконструирована
Власти Ялты сообщили, что началась разработка дизайн-проекта площади Советская в центре города. Об этом заявил заместитель главы горадминистрации Ялты Виталий Оганесян. …
|
Пожар произошёл на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге
На Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу. РИА Новости …
|
В «Синергии» опровергли информацию о блокировке счетов университета
Руководство университета «Синергия» сообщило, что у учебного заведения нет задолженностей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), а счета вуза никогда не …
|
Представители КНР впервые примут участие в фестивале "Экстрим Крым"
Представители Китайской народной республики впервые примут участие в фестивале “Экстрим Крым 2019”, который пройдёт в селе Оленевка, сообщил во вторник один …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!