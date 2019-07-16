Зеленский решил устроить на Украине Олимпиаду

16 июля 2019     32
Зеленский решил устроить на Украине Олимпиаду

Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.

Соответствующее распоряжение получил министр спорта страны Игорь Жданов, а также президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. Они должны будут разработать стратегический план, который позволит стране претендовать на проведение соревнований.

По мнению Зеленского, в первую очередь необходимо отстроить спортивную инфраструктуру, которая впоследствии может быть использована для Игр.

Он считает, что при грамотном планировании это можно будет сделать за 3-4 года.

Реакция простых украинцев на заявления Зеленского–>

В ответ на поручение Зеленского Бубка подчеркнул, что более реалистичным вариантом на данном этапе стало бы проведение в стране юношеских Олимпийских игр. Говоря о заявках на полноценную Олимпиаду, он отметил, что ближайшие Игры, заявку на проведение которых сможет подать Украина, пройдут зимой 2030 года и летом 2032 года.

 

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Сергей Аксенов будет помогать выпускникам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
Сергей Аксенов будет помогать выпускникам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ

  Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал в дальнейшем помогать крымским школьникам, которые набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ. Об этом он …


Центральная площадь Ялты будет реконструирована
Центральная площадь Ялты будет реконструирована

Власти Ялты сообщили, что началась разработка дизайн-проекта площади Советская в центре города. Об этом заявил заместитель главы горадминистрации Ялты Виталий Оганесян. …


Пожар произошёл на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге
Пожар произошёл на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге

На Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу. РИА Новости …


В «Синергии» опровергли информацию о блокировке счетов университета
В «Синергии» опровергли информацию о блокировке счетов университета

Руководство университета «Синергия» сообщило, что у учебного заведения нет задолженностей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), а счета вуза никогда не …


Представители КНР впервые примут участие в фестивале "Экстрим Крым"
Представители КНР впервые примут участие в фестивале "Экстрим Крым"

Представители Китайской народной республики впервые примут участие в фестивале “Экстрим Крым 2019”, который пройдёт в селе Оленевка, сообщил во вторник один …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info