Зеленский собирается превратить Украину в богатое государство

Владимир Зеленский на встрече с бизнесменами в Киеве рассказал, как превратить Украину в богатое государство.

Для достижения этой недостижимой цели, Украина будет в ближайшие пять лет создавать комфортные условия для бизнеса, а также инвестировать в образовательные, научные и технологические проекты.«Не мешать бизнесу работать; построить для бизнеса прекрасную инфраструктуру и создать условия, чтобы делать бизнес на Украине было просто удобно; третье – фокус на образовании, науке и технологиях», – поделился своими мыслями Зеленский.

Он также заявил, что Украине будет несложно «превратиться из бедной страны в страну со средним уровнем дохода».«Тут рецепты просты, истории успеха известны. Всё это для нас обязательная программа, и мы сделаем это в течение ближайших пяти лет», – заявил Зеленский.

Напомним, что первым, кто озвучил этот замечательный рецепт, был украинский президент Леонид Кравчук. И произошло это уже почти 30 лет тому назад.