Зеленский с женой ночевали у Заворотнюк

По данным СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк давно дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что они начали тесно общаться на съёмках фильма «Служебный роман. Наше время».

Это ремейк картины Эльдара Рязанова. Зеленский выступил одним из авторов сценария и сыграл главную роль – Анатолия Новосельцева. Анастасии досталась роль Ольги Рыжовой, безответно влюбленной в «успешного» карьериста Самохвалова.

Также в 2013-м, за год до печально известных событий на Украине, российская актриса и ее дочь посетили программу «Вечерний Киев». На сцене также присутствовал Зеленский. В то время Зеленский и Заворотнюк веселились и держались за руки.

Согласно словам Анастасии, она дружит с женой президента Незалежной и принимала их у себя дома.







Понедельник, 21 октября 2019 г. 57

Источник: Портал Информер